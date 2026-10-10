Lào Cai đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới hiệu quả thực chất

Với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Lào Cai xác định các hoạt động hưởng ứng phải gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh, tạo ra sản phẩm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Các hoạt động hưởng ứng được triển khai trong suốt tháng 10, trong đó cao điểm tuyên truyền tập trung vào nửa đầu tháng. Điểm nhấn là nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Ưu tiên giải quyết điểm nghẽn trong chuyển đổi số

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định là gắn các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia với đợt cao điểm 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, lựa chọn những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng hoặc tạo chuyển biến cụ thể trước ngày 30/10/2026. Trọng tâm là hoàn thiện, kết nối và khai thác dữ liệu; phát huy hiệu quả các nền tảng số dùng chung; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tỉnh chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và các công nghệ số phù hợp trong hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Đây là bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận chuyển đổi số: Kết quả không chỉ được tính bằng số lượng phần mềm, nền tảng hay hệ thống được triển khai, mà phải thể hiện ở hiệu quả vận hành, chất lượng xử lý công việc và sự thuận tiện cho người dùng.

Xác định việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu hiệu quả là giải pháp quan trọng nhằm giảm thao tác trùng lặp, nâng cao năng lực điều hành, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn.

Đưa kỹ năng số đến từng người dân

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, nền tảng và dữ liệu, Lào Cai chú trọng phổ cập kỹ năng số tại cộng đồng, xác định người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể tham gia quá trình chuyển đổi số.

Trong tháng 10, các xã, phường được giao triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân học tập số”, tập trung hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, khai thác thông tin và dữ liệu số an toàn, hiệu quả.

Nội dung phổ cập kỹ năng số năm nay còn mở rộng sang hướng dẫn sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo phù hợp, nhận diện nguy cơ mất an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng.

Các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Các Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc đưa công nghệ đến gần người dân. Các địa phương được khuyến khích bố trí điểm hướng dẫn kỹ năng số tại nhà văn hóa, khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng và bộ phận phục vụ hành chính công, tạo điều kiện để người dân được trực tiếp hướng dẫn, thực hành.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các hoạt động đào tạo, tập huấn tập trung vào ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh; thương mại điện tử, marketing số, thanh toán số và khai thác dữ liệu nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.

Qua đó, chuyển đổi số không chỉ phục vụ cải cách hành chính mà còn hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân, doanh nghiệp.

Lan tỏa kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Một hoạt động đáng chú ý trong đợt cao điểm là Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Cuộc thi dành cho công dân từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh, với hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Nội dung thi không chỉ đề cập đến những kiến thức cơ bản về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số mà còn tập trung vào các vấn đề thiết thực như dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số, ứng dụng AI, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Thông qua cuộc thi, người tham gia có cơ hội cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng môi trường số an toàn.

Các chi bộ thôn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên.

Cùng với phổ cập kiến thức, công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin tiếp tục được tỉnh chú trọng. Công an tỉnh chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá, diễn tập và thực hành xử lý sự cố, nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với những nguy cơ trên không gian mạng.

Theo kế hoạch, chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia cấp tỉnh dự kiến diễn ra ngày 15/10, gắn với giới thiệu các mô hình, sáng kiến, giải pháp tiêu biểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Điều quan trọng hơn là các hoạt động hưởng ứng không dừng ở một ngày cao điểm. Với yêu cầu tạo ra kết quả, sản phẩm cụ thể và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trước ngày 30/10, Lào Cai tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được hưởng lợi, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn và bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả hơn. Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt để Lào Cai đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.