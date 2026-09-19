Lào Cai đầu tư hơn 233 tỷ đồng tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, nâng cấp cơ sở điều dưỡng

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 144 công trình ghi công liệt sĩ, gồm 32 nghĩa trang liệt sĩ, 37 đài tưởng niệm và 75 nhà bia ghi tên liệt sĩ. Tỉnh đang quản lý 6.380 hồ sơ liệt sĩ; trong đó 2.388 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ, còn 3.992 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Tuy nhiên, công tác quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và cơ sở điều dưỡng người có công vẫn còn một số khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai viếng Nghĩa trang Liệt sỹ trung tâm tỉnh. Ảnh: laocai.gov.vn

Nhiều nghĩa trang liệt sĩ đã gần hết hoặc không còn quỹ đất tiếp nhận, khả năng mở rộng hạn chế; thông tin về một số phần mộ chưa đầy đủ, chưa xác định được danh tính. Một số công trình, bia ghi tên liệt sĩ và cơ sở vật chất, trang thiết bị điều dưỡng đã xuống cấp do thời gian, thời tiết và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng tăng của người có công.

Theo kế hoạch, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp, mở rộng 17 nghĩa trang liệt sĩ với tổng kinh phí dự kiến 110 tỷ đồng; cải tạo, sửa chữa 32 nhà bia ghi tên liệt sĩ với kinh phí dự kiến 58 tỷ đồng. Các hạng mục chủ yếu gồm sửa chữa phần mộ, bia ghi danh, kỳ đài, sân nền, tường rào, cổng, đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, nước, chiếu sáng và chỉnh trang cảnh quan.

Dự án nâng cấp, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Trung tâm tỉnh tại phường Yên Bái được lựa chọn là công trình trọng điểm của tỉnh hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với tổng mức đầu tư dự kiến 65 tỷ đồng. Dự án sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, nâng cấp khu vực kỳ đài, bia ghi danh, cải tạo 246 phần mộ hiện trạng, mở rộng khuôn viên, đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và các hạng mục phụ trợ.

Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai đầu tư, nâng cấp 2 cơ sở điều dưỡng người có công tại phường Âu Lâu và phường Sa Pa, với tổng kinh phí dự kiến 65,27 tỷ đồng. Nội dung đầu tư tập trung cải tạo buồng phòng, khu phục hồi chức năng, phòng điều trị y tế, nhà ăn; thay thế trang thiết bị xuống cấp và chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ người có công.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch dự kiến 233,27 tỷ đồng, gồm 110 tỷ đồng đầu tư nghĩa trang liệt sĩ, 58 tỷ đồng cải tạo các công trình ghi công liệt sĩ và 65,27 tỷ đồng nâng cấp cơ sở điều dưỡng người có công. Nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa theo quy định. Thời gian thực hiện từ quý III/2026 đến tháng 4/2027.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh Lào Cai sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người có công, mộ và nghĩa trang liệt sĩ; kết nối dữ liệu với Ngân hàng Gen thân nhân liệt sĩ và Ngân hàng Gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.