Lào Cai đầu tư 650 tỷ đồng nâng cấp đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, kết nối hồ Thác Bà

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 4263/QĐ-UBND ngày 14/11 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Yên Thế - Vĩnh Kiên (ĐT170), đoạn Km0 - Km36.

Công trình sẽ tăng cường kết nối giữa các xã Lục Yên, Mường Lai, Yên Thành và Cảm Nhân. Ảnh minh họa.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Công trình đi qua địa bàn các xã Lục Yên, Mường Lai, Yên Thành và Cảm Nhân. Điểm đầu tại Km0+00, thuộc xã Lục Yên, giao với đường Khánh Hòa - Minh Xuân (ĐT171); điểm cuối tại Km36+173,20, thuộc địa phận xã Cảm Nhân.

Theo thiết kế được phê duyệt, tổng chiều dài đoạn tuyến cải tạo, nâng cấp là 44,41km, bao gồm cả đoạn tuyến sửa chữa, cải tạo đường tỉnh ĐT170 cũ. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, tốc độ thiết kế 40km/h.

Đáng chú ý, dự án ưu tiên tận dụng nền, mặt đường hiện hữu, đồng thời điều chỉnh cục bộ tim tuyến tại những vị trí có bán kính đường cong nhỏ, tầm nhìn hạn chế hoặc chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Một số đoạn được nắn chỉnh, xây dựng mới nhằm cải thiện điều kiện khai thác và bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các đoạn tuyến đầu tư mới, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m. Qua khu vực trung tâm các xã, tuyến được thiết kế kết hợp tiêu chuẩn đường miền núi và đường đô thị, nền đường rộng 13,5m, mặt đường rộng 7,5m, bố trí vỉa hè hai bên.

Riêng khu vực đèo Táng Sính và đèo Ngọc Chấn, dự án tập trung sửa chữa, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước trên cơ sở bám theo tuyến hiện hữu, phù hợp điều kiện địa hình đèo dốc.

Dự án cũng xây dựng mới 3 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực gồm cầu Lạnh tại Km5+752,32 với một nhịp dài 33m; cầu Vĩnh Lạc tại Km8+582,4 với 3 nhịp, mỗi nhịp dài 33m; cầu Ngòi Sọng tại Km24+305,57 với 3 nhịp, mỗi nhịp dài 33m.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, tường chắn taluy, công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ. Tại các khu vực đông dân cư, trung tâm xã sẽ bố trí vỉa hè, bó vỉa, rãnh thoát nước có tấm đan bê tông cốt thép.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, dự án dự kiến bố trí một khu tái định cư tại xã Yên Thành, vị trí Km33+650, phía bên phải tuyến, với quy mô khoảng 10 lô đất, mỗi lô rộng 200m². Hệ thống cấp điện cho khu tái định cư cũng được đầu tư hoàn thiện.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, việc cải tạo, nâng cấp đường Yên Thế - Vĩnh Kiên nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đặc biệt, công trình sẽ tăng cường kết nối giữa các xã Lục Yên, Mường Lai, Yên Thành và Cảm Nhân với mạng lưới giao thông khu vực; cải thiện điều kiện lưu thông qua các khu vực đèo Ngọc Chấn, đèo Táng Sính, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch khu vực hồ Thác Bà.

UBND tỉnh giao chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng, tiến độ và chi phí đầu tư; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.