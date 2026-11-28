Theo Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 27/11/2026 của UBND tỉnh Lào Cai, dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Bảo Hà và Thượng Hà.

Đầu tư 380 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường hướng tới cảng hàng không Sa Pa.

Điểm đầu tuyến tại Km0+00, giao với quốc lộ 70 tại Km134+800 thuộc địa phận xã Thượng Hà; điểm cuối tại Km16+84,4, giao với đường tỉnh 161 tại Km49+00 thuộc địa phận xã Bảo Hà. Chiều dài tuyến thực tế khoảng 15,8km.

Tuyến đường được đầu tư theo quy mô đường cấp V miền núi, vận tốc thiết kế 30km/h, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

Dự án cũng đầu tư xây dựng mới hai cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm cầu Suối Mai tại Km4+785,55 và cầu tại Km12+333,91 thay thế cầu tràn hiện có.

Cùng với đó là hệ thống cống thoát nước, tường chắn, kè gia cố ta luy, hộ lan, biển báo và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư dự án là 380 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 278,6 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 60,3 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

UBND xã Bảo Hà được giao làm chủ đầu tư, tổ chức quản lý và triển khai dự án theo quy định. UBND các xã Bảo Hà, Thượng Hà có trách nhiệm quản lý đất đai, quy hoạch và bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần kết nối hệ thống giao thông khu vực Bảo Thắng, Bảo Hà thông qua đường tỉnh 161, đặc biệt tạo thêm trục kết nối từ Tuyên Quang với cảng hàng không Sa Pa.

Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.