Lào Cai: Đầu tư 340 tỷ đồng mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu

Ngày 13/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu cho biết,theo kế hoạch, trong năm 2026, dự án đầu tư mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu được triển khai với tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất, thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Toàn cảnh Cụm công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Dự án mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu thêm khoảng 25ha, nâng tổng diện tích quy hoạch lên khoảng 75,38ha, trên cơ sở diện tích hiện trạng 50,38ha. Quỹ đất công nghiệp và kho bãi sau khi đầu tư được bố trí phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Một trong những hạng mục trọng tâm của dự án là đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy trên toàn bộ diện tích cụm công nghiệp, bao gồm cả khu vực hiện trạng và phần mở rộng.

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, tài sản và hoạt động sản xuất, đồng thời đáp ứng các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Năm 2026, tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư 5 khu công nghiệp mới gồm Phú Xuân, Phú Xuân 1, Võ Lao, Cam Đường và Bản Qua, với tổng diện tích hơn 1.255ha, tổng vốn gần 14.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, các dự án dự kiến tạo việc làm cho 35.000 - 40.000 lao động. Trong đó, Phú Xuân và Phú Xuân 1 đã khởi công ngày 26/8/2026, dự kiến vận hành từ quý I/2028. Các khu công nghiệp Cam Đường và Bản Qua hiện tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, gồm giao thông nội bộ, thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh và các công trình phụ trợ.

Đặc biệt, cụm công nghiệp Âu Lâu có lợi thế kết nối với đường tỉnh 166, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và kết nối giao thương.

Việc mở rộng cụm công nghiệp không chỉ bổ sung quỹ đất sản xuất mà còn góp phần hình thành khu vực sản xuất tập trung, hạn chế tình trạng đầu tư phân tán, sử dụng đất kém hiệu quả.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ cũng giúp doanh nghiệp giảm chi phí xây dựng các công trình phụ trợ riêng lẻ, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư mới.

Đáng chú ý, dự án có vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận, sắp xếp và di dời các cơ sở sản xuất từ cụm công nghiệp Đầm Hồng theo chủ trương của tỉnh. Qua đó, từng bước giảm áp lực về giao thông, môi trường và hạ tầng đô thị tại khu vực Đầm Hồng, tạo điều kiện chỉnh trang và tổ chức lại không gian phát triển đô thị.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, dự án còn được kỳ vọng tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Việc tập trung các cơ sở sản xuất trong khu vực có hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải đồng bộ cũng tạo điều kiện kiểm soát ô nhiễm, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.

Việc đầu tư mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu được xem là bước đi quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng công nghiệp của địa phương, góp phần tạo dư địa thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.