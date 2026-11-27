Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai ban hành các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án gồm: Cầu bản Xa (đường Thanh Niên - Phù Nham), phường Trung Tâm; Cầu Trung Thành, xã Mường Lai và Cầu Quăn Rẹ 1, xã Nghĩa Tâm.

Trong đó, Cầu bản Xa có tổng mức đầu tư lớn nhất, với 200 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai quản lý. Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, dài khoảng 170m, rộng 12m.

Lào Cai đầu tư 266 tỷ đồng xây dựng 3 công trình cầu giao thông. Ảnh: laocai.gov.vn

Ngoài phần cầu, dự án còn đầu tư khoảng 820m đường hai đầu cầu và 750m đường ven suối Ngòi Thia. Công trình được kỳ vọng góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến Thanh Niên - Phù Nham, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và các khu dân cư. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2029.

Dự án Cầu Trung Thành tại xã Mường Lai có tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, dài khoảng 78m, rộng 9m.

Phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 250m, được thiết kế theo quy mô đường cấp IV miền núi, mặt đường bê tông nhựa. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 - 2029.

Trong khi đó, Cầu Quăn Rẹ 1 tại xã Nghĩa Tâm được đầu tư 24 tỷ đồng, do UBND xã Nghĩa Tâm quản lý dự án. Công trình có chiều dài khoảng 78m, rộng 8m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dự án còn xây dựng khoảng 277m đường hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, mặt đường bê tông xi măng. Công trình nhằm tăng cường kết nối các xã với tuyến đường tỉnh ĐT.172 và ĐT.173, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân. Cầu Quăn Rẹ 1 dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. Quá trình triển khai phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn ngân sách.

Lào Cai đầu tư 266 tỷ đồng xây dựng 3 cây cầu giao thông

UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án cầu giao thông tại phường Trung Tâm, xã Mường Lai và xã Nghĩa Tâm, với tổng vốn 266 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Các công trình nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn đi lại và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai ban hành các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án gồm: Cầu bản Xa (đường Thanh Niên - Phù Nham), phường Trung Tâm; Cầu Trung Thành, xã Mường Lai và Cầu Quăn Rẹ 1, xã Nghĩa Tâm.

Trong đó, Cầu bản Xa có tổng mức đầu tư lớn nhất, với 200 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai quản lý. Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, dài khoảng 170m, rộng 12m.

Ngoài phần cầu, dự án còn đầu tư khoảng 820m đường hai đầu cầu và 750m đường ven suối Ngòi Thia. Công trình được kỳ vọng góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến Thanh Niên - Phù Nham, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và các khu dân cư. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2029.

Dự án Cầu Trung Thành tại xã Mường Lai có tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, dài khoảng 78m, rộng 9m.

Phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 250m, được thiết kế theo quy mô đường cấp IV miền núi, mặt đường bê tông nhựa. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 - 2029.

Trong khi đó, Cầu Quăn Rẹ 1 tại xã Nghĩa Tâm được đầu tư 24 tỷ đồng, do UBND xã Nghĩa Tâm quản lý dự án. Công trình có chiều dài khoảng 78m, rộng 8m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dự án còn xây dựng khoảng 277m đường hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, mặt đường bê tông xi măng. Công trình nhằm tăng cường kết nối các xã với tuyến đường tỉnh ĐT.172 và ĐT.173, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân. Cầu Quăn Rẹ 1 dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. Quá trình triển khai phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn ngân sách.