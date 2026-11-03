Lào Cai đầu tư 176 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường vào thôn Làng Nủ

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 1/11/2026 phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường kết nối quốc lộ 70 đi thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Dự án nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Tỉnh Lào Cai đầu tư 176 tỷ đồng nâng cấp đường vào thôn Làng Nủ.

Theo quyết định, tuyến đường có chiều dài 12,9km, điểm đầu giao với quốc lộ 70 tại Km 119+600, thuộc địa phận xã Bảo Yên; điểm cuối tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Dự án được xác định là công trình giao thông cấp IV, thuộc nhóm B.

Tổng mức đầu tư dự án là 176 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 116,6 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 36 tỷ đồng; phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

UBND xã Bảo Yên được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029.

Về quy mô, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, vận tốc thiết kế 30km/h. Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

Cùng với việc cải tạo nền, mặt đường, dự án sẽ đầu tư hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, gia cố ta luy, xây dựng tường chắn, rọ đá và các công trình phòng hộ tại những vị trí cần thiết.

Hệ thống an toàn giao thông gồm biển báo, sơn kẻ đường, hộ lan, cọc tiêu và mốc lộ giới cũng được hoàn thiện.

Đáng chú ý, dự án được triển khai nhằm khắc phục những thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông do mưa bão, đặc biệt là ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi).

Việc nâng cấp tuyến đường được kỳ vọng góp phần bảo đảm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án đúng quy định, quản lý chặt chẽ chất lượng, khối lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

UBND các xã Bảo Yên, Phúc Khánh có trách nhiệm quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn, phối hợp bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.