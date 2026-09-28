Lào Cai

Theo Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai, dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 được đầu tư tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai. Đây là dự án nhóm C, công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư.

Tuyến đường được thiết kế mở mới, bám theo địa hình và cơ bản phù hợp với định hướng của các đồ án quy hoạch có liên quan. Điểm đầu tuyến đấu nối vào Quốc lộ 4E tại lý trình Km64+930; điểm cuối nối vào tuyến đường quy hoạch tại ranh giới Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,2km.

Theo thiết kế, tuyến đường có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 31m, vận tốc thiết kế 60km/h. Trong đó, phần mặt đường rộng 18m, dải phân cách giữa rộng 3m và vỉa hè hai bên rộng tổng cộng 10m.

Mặt đường được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp cao A1, sử dụng bê tông nhựa chặt trên móng cấp phối đá dăm. Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, rãnh thu nước, công trình phòng hộ, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh.

Tại điểm đầu, tuyến đường sẽ được thiết kế nút giao cùng mức với Quốc lộ 4E, tổ chức giao thông bằng hệ thống vạch sơn, biển báo. Các vị trí giao cắt với đường ngang, đường dân sinh được vuốt nối với đường hiện trạng nhằm bảo đảm an toàn và thuận lợi trong quá trình khai thác.

Lào Cai đầu tư 130 tỷ đồng xây đường kết nối Quốc lộ 4E với Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai xác định mục tiêu của dự án là bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả với hoạt động của Cụm công nghiệp Thống Nhất 1; đồng thời góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, linh hoạt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Tổng mức đầu tư dự án là 130 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 33,74 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 83,29 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 1,94 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 4,18 tỷ đồng; chi phí khác hơn 1,93 tỷ đồng và chi phí dự phòng gần 4,9 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định hiện hành; trong quá trình giải phóng mặt bằng, dự kiến phải tháo dỡ và làm lại tuyến đường dây 0,4kV sau cột điện 1.14 Trạm biến áp Tiến Cường 2.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ khảo sát, thiết kế, khối lượng, chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

UBND xã Gia Phú có trách nhiệm quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trong khu vực dự án; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư bảo đảm tiến độ thi công, đồng thời rà soát các trường hợp đủ điều kiện tái định cư và phối hợp bố trí quỹ đất tái định cư theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Công ty Truyền tải điện 1 triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn đường dây 220kV Lào Cai - GuMan trong quá trình thực hiện và khai thác tuyến đường.