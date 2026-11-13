Lào Cai đặt mục tiêu phát triển gần 4.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương, tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành 3.770 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 200 căn nhà ở cho thuê.

Cụ thể, chỉ tiêu nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua lần lượt là 820 căn năm 2026, 920 căn năm 2027, 600 căn năm 2028, 790 căn năm 2029 và 640 căn năm 2030.

Lào Cai phấn đấu hoàn thành 3.970 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030. ﻿Ảnh: laocai.gov.vn

Đối với nhà ở cho thuê, tỉnh dự kiến hoàn thành 30 căn trong năm 2027, 30 căn năm 2028, 50 căn năm 2029 và 90 căn năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu, Lào Cai tập trung đẩy nhanh tiến độ 8 dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được nhà đầu tư. Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.580 căn. Nếu hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tổng số nhà ở xã hội trên địa bàn sẽ đạt tối thiểu 5.350 căn.

Tỉnh Lào Cai yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và điều kiện nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng. Đối với dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, các cơ quan chức năng được yêu cầu đẩy nhanh giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, hạn chế tình trạng chậm tiến độ.

Với mục tiêu phát triển 200 căn nhà ở cho thuê, trong quý IV/2026, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở để phục vụ cho thuê. Tỉnh cũng rà soát nhu cầu thực tế, ưu tiên các khu vực có nhu cầu cao như các phường Lào Cai, Yên Bái, Âu Lâu, Văn Phú, Cam Đường và Sa Pa.

Bên cạnh đó, địa phương nghiên cứu khai thác quỹ đất sạch, nhà ở thuộc tài sản công không còn nhu cầu sử dụng để chuyển đổi công năng phục vụ cho thuê. Tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ quan chức năng phối hợp rà soát nhu cầu nhà lưu trú của công nhân, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, tạo chỗ ở ổn định cho người lao động.

Để bảo đảm tiến độ, Lào Cai xác định cải cách thủ tục hành chính, bố trí quỹ đất và huy động nguồn lực đầu tư là những nhiệm vụ trọng tâm. Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được ưu tiên giải quyết hồ sơ theo cơ chế phối hợp liên thông. Công tác kiểm tra chất lượng công trình, quản lý đối tượng thụ hưởng, giá bán, giá thuê mua và giá thuê cũng được tăng cường nhằm bảo đảm công khai, minh bạch.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp tiến độ và tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp triển khai, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện sống, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.