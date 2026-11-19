Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa các dân tộc là lợi thế để Lào Cai phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Lào Cai xác định văn hóa là nền tảng, bản sắc văn hóa các dân tộc và cảnh quan thiên nhiên là lợi thế cạnh tranh; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực phát triển. Qua đó, du lịch không chỉ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà còn góp phần tạo việc làm, sinh kế bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đến năm 2030, tỉnh Lào Cai phấn đấu đón 17 triệu lượt khách, gồm 13 triệu lượt khách nội địa và 4 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 80.000 tỉ đồng, chi tiêu bình quân khoảng 4,7 triệu đồng/lượt khách; đóng góp trực tiếp từ 17% đến 20% GRDP của tỉnh. Ngành du lịch dự kiến tạo khoảng 80.000 việc làm, trong đó có 36.000 lao động trực tiếp; tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đạt trên 75%.

Cùng với việc nâng cao năng lực phục vụ, Lào Cai đặt mục tiêu phát triển hệ thống cơ sở lưu trú lên 33.500 buồng, đáp ứng khả năng phục vụ 65.000 - 70.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày đêm.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu có từ 30% đến 35% số buồng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao; chuẩn hóa 6 mô hình du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN, hỗ trợ từ 10 - 15 làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn Việt Nam và xây dựng 3 làng văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Định hình không gian, tạo sản phẩm du lịch khác biệt

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh Lào Cai xác định 3 khâu đột phá, gồm phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt, chất lượng cao; đầu tư hạ tầng chiến lược, kết nối không gian du lịch và thu hút nhà đầu tư lớn; đổi mới quản trị điểm đến, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về tổ chức không gian, Lào Cai định hướng phát triển du lịch theo mô hình “1 trục, 2 vùng”. Trong đó, trục sông Hồng là hành lang kết nối du lịch, văn hóa, thương mại và giao lưu quốc tế. Vùng Tây Bắc tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi cao, cảnh quan, văn hóa và du lịch quốc tế; vùng phía Đông chú trọng du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng hồ và du lịch nông nghiệp.

Tỉnh Lào Cai ưu tiên phát triển Sa Pa - Fansipan trở thành trung tâm du lịch quốc tế có sức cạnh tranh cao; hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm tại Mường Lò - Mù Cang Chải - Tú Lệ, Bắc Hà - Y Tý, hồ Thác Bà - Suối Giàng; đồng thời phát huy vai trò khu vực cửa khẩu Lào Cai trong kết nối du lịch quốc tế.

Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi cao, chăm sóc sức khỏe, sinh thái, văn hóa, di sản, cộng đồng, thể thao mạo hiểm, nông nghiệp và kinh tế đêm sẽ được tập trung phát triển. Cùng với đó, tỉnh Lào Cai chú trọng định vị thương hiệu “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”, nâng tầm các lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch thành sản phẩm có thương hiệu, sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, số hóa tài nguyên, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành, quảng bá và phục vụ du khách.

Tỉnh Lào Cai đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kỹ năng số cho lao động du lịch, nhất là lao động nông thôn, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai xác định triển khai ngay 9 nhiệm vụ và thực hiện 51 nhiệm vụ theo lộ trình. Đảng ủy các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tiễn, hoàn thành trước ngày 15.12.2026.