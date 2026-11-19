Du khách tham quan, trải nghiệm tại văn hóa đồng bào các dân tộc tại Sa Pa. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân. Tỉnh hướng tới trở thành trung tâm du lịch bốn mùa, chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò động lực phát triển du lịch vùng trung du và miền núi phía bắc, với thương hiệu “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”.

Tỉnh Lào Cai ưu tiên phát triển Sa Pa-Fansipan trở thành trung tâm du lịch quốc tế có sức cạnh tranh cao. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trong số 17 triệu lượt khách phấn đấu đón vào năm 2030, khách nội địa đạt 13 triệu lượt, khách quốc tế đạt 4 triệu lượt. Tốc độ tăng trưởng khách bình quân đạt khoảng 10,1%/năm, riêng khách quốc tế khoảng 22%/năm. Tỉnh đặt mục tiêu nâng mức chi tiêu bình quân lên khoảng 4,7 triệu đồng/lượt khách, đồng thời tăng thời gian lưu trú bình quân và tỷ lệ khách quay trở lại qua từng năm.

Quy mô cơ sở lưu trú dự kiến tăng lên 33.500 buồng, trong đó tỷ lệ buồng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3-5 sao chiếm từ 30% đến 35%. Số việc làm trong lĩnh vực du lịch phấn đấu đạt khoảng 80.000, trong đó có khoảng 36.000 lao động trực tiếp; tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đạt trên 75%. Đồng thời, xây dựng, chuẩn hóa 6 mô hình du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN, hỗ trợ chuẩn hóa từ 10-15 làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn Việt Nam, và xây dựng 3 làng văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 đón 17 triệu lượt khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh Lào Cai xác định 3 khâu đột phá gồm: phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế; phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối không gian du lịch và thu hút nhà đầu tư lớn; đổi mới quản trị điểm đến, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về tổ chức không gian, Lào Cai định hướng phát triển du lịch theo mô hình “1 trục, 2 vùng”. Trong đó, trục sông Hồng là hành lang kết nối du lịch, văn hóa, thương mại và giao lưu quốc tế; vùng Tây Bắc tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi cao, cảnh quan, văn hóa và du lịch quốc tế; vùng phía đông phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng hồ và du lịch nông nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định năm 2026 triển khai ngay 9 nhiệm vụ và 51 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình. Đảng ủy các xã, phường có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tiễn của địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.