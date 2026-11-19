Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU nhằm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu đón 17 triệu lượt khách, trong đó có 13 triệu lượt khách nội địa và 4 triệu lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách bình quân đạt khoảng 10,1%/năm, riêng khách quốc tế khoảng 22%/năm. Mức chi tiêu bình quân dự kiến đạt 4,7 triệu đồng/lượt khách.

Du khách trải nghiệm đạp xe ngắm cảnh thiên nhiên ở Lâm Thượng. Ảnh: Báo và PT - TH Lào Cai

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển hệ thống lưu trú lên 33.500 buồng, trong đó khách sạn đạt tiêu chuẩn 3-5 sao chiếm 30-35%; tạo khoảng 80.000 việc làm trong lĩnh vực du lịch, gồm 36.000 lao động trực tiếp. Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đạt trên 75%.

Đối với du lịch cộng đồng, Lào Cai phấn đấu xây dựng, chuẩn hóa 6 mô hình đạt tiêu chuẩn ASEAN và hỗ trợ 10-15 làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Ba không gian văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch được xác định gồm: làng văn hóa dân tộc Mông tại xã Mù Cang Chải, không gian văn hóa dân tộc Thái tại phường Nghĩa Lộ và không gian văn hóa dân tộc Tày tại xã Nghĩa Đô. Tỉnh cũng đặt mục tiêu có ít nhất 2 bản tại xã Lâm Thượng và Nghĩa Đô đạt Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN.

Lào Cai cũng xây dựng khung và lộ trình hình thành vành đai du lịch chăm sóc sức khỏe theo hai tuyến. Tuyến thứ nhất kết nối Mậu A, Suối Giàng, Mường Lò, Hạnh Phúc, Tú Lệ và Mù Cang Chải, tập trung khai thác khoáng nóng, dược liệu, y học cổ truyền và du lịch cộng đồng. Tuyến thứ hai kết nối Sa Pa, Y Tý, Tả Phìn, Bắc Hà và Bảo Hà, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng núi, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Hai tuyến dự kiến có tối thiểu 11 trạm, được xác định cụ thể sau quá trình thí điểm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh xác định 3 khâu đột phá gồm phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng cao; đầu tư hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối không gian du lịch và thu hút nhà đầu tư lớn; đổi mới quản trị điểm đến, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các sản phẩm được ưu tiên phát triển gồm nghỉ dưỡng núi cao, du lịch chăm sóc sức khỏe, văn hóa, di sản, cộng đồng, sinh thái, thể thao, trải nghiệm thiên nhiên, kinh tế đêm và nghệ thuật biểu diễn.

Đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu hình thành cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, số hóa 100% tài nguyên du lịch đủ điều kiện; ít nhất 70% cơ sở du lịch ứng dụng nền tảng số trong quản trị, kinh doanh. Toàn bộ khu du lịch trọng điểm sẽ áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh và kiểm soát sức chứa môi trường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 9 nhiệm vụ cần triển khai ngay trong năm 2026 và 51 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, với phân công cụ thể về cơ quan chủ trì, phối hợp, lãnh đạo phụ trách và tiến độ.

Tầm nhìn đến năm 2045, Lào Cai phấn đấu thu hút 8-10 triệu lượt khách quốc tế, nâng tỷ trọng đóng góp trực tiếp của du lịch lên 20-22% GRDP của tỉnh, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch bốn mùa, chất lượng cao.