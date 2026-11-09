Lào Cai đặt mục tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 23.000 lao động vùng cao

Người dân tộc thiểu số vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai áp dụng kiến thức được tập huấn vào chăm sóc gia súc, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, phát triển sinh kế. (Nguồn: Vietnam+)

Tỉnh Lào Cai đang chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho lao động nông thôn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các hoạt động đào tạo, tập huấn được triển khai gắn với điều kiện sản xuất thực tế, giúp người dân nâng cao kỹ năng, phát triển kinh tế hộ gia đình và tạo sinh kế tại chỗ.

Tại khu vực Bắc Hà, chăn nuôi gia súc, gia cầm là một trong những nghề được đưa vào chương trình đào tạo cho lao động nông thôn. Năm 2024, địa phương tổ chức 6 lớp đào tạo nghề, cấp chứng chỉ cho 210 lao động, trong đó có các lớp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi, phòng và trị bệnh cho vật nuôi.

Trong năm 2026, hoạt động hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi tiếp tục được triển khai thông qua các mô hình sản xuất cụ thể. Tháng 5/2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu triển khai mô hình chăn nuôi lợn nái bản địa sinh sản, an toàn dịch bệnh dựa vào quản lý cộng đồng, với sự tham gia của 34 hộ dân thuộc 5 thôn.

Các hộ được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, vật tư phòng dịch và chi phí đào tạo kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệm, quản lý mô hình. Hoạt động này nhằm giúp người dân chủ động nguồn giống, nâng cao năng lực chăn nuôi và phát triển sản xuất bền vững.

Tháng 9/2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các xã Bảo Nhai, Cốc Lầu và Xuân Quang tổ chức tập huấn cho 30 học viên về kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản an toàn dịch bệnh.

Nội dung tập trung vào các biện pháp quản lý, phòng chống dịch bệnh và thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi, kết hợp trao đổi, xử lý tình huống gắn với thực tế sản xuất.

Ở phạm vi toàn tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2026, Lào Cai đã đào tạo nghề cho 6.855 người, trong đó 6.507 người được đào tạo trình độ sơ cấp hoặc các nghề dưới 3 tháng.

Tại xã Phong Dụ Thượng, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 97% dân số, địa phương tổ chức bình quân khoảng 4 lớp đào tạo nghề mỗi năm với hơn 100 lao động tham gia, trong đó có các nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Theo Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 28/8/2026, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 đào tạo nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn cho trên 23.000 lao động, trong đó riêng năm 2026 là 6.990 người.

Tỉnh phấn đấu trên 85% lao động sau đào tạo có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn, duy trì, mở rộng sản xuất hoặc có việc làm. Đồng thời, chú trọng đào tạo tại chỗ, gắn lý thuyết với thực hành, nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã và điều kiện sản xuất từng địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động.

Việc gắn đào tạo nghề với các mô hình chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện vùng cao góp phần nâng cao kỹ năng nghề, tạo việc làm tại chỗ, cải thiện thu nhập và phát triển sinh kế bền vững cho người dân./.