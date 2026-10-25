Lào Cai: Đánh sập 6 cửa hầm khai thác vàng trái phép tại Minh Lương

Xóa bỏ những “điểm nóng” dưới tán rừng

Nằm lẩn khuất giữa những cánh rừng già, cách trung tâm xã Minh Lương hơn 20 km là khu vực có hoạt động khai thác, mót quặng trái phép tại thôn Mà Sa Phìn. Trên địa hình đồi núi cheo leo, những cửa hầm nhỏ khuất sau vách đá, bụi cây là dấu tích của hoạt động đào bới, tìm kiếm khoáng sản kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Theo thông tin khảo sát tại hiện trường, các hầm có kết cấu kiên cố, độ sâu hàng chục mét, chiều dài có nơi lên tới hàng cây số. Hệ thống đường hầm nằm rải rác trên phạm vi khoảng 20 ha, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý triệt để nếu không có phương án đồng bộ.

Một hầm lò nằm lẩn khuất dưới những tán rừng tự nhiên nơi diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Khu vực có địa hình hiểm trở, nhiều vực sâu, suối xiết nhưng người dân vẫn thường xuyên qua lại để canh tác; một số người vào tìm kiếm, mót quặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong các đường hầm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sụt lún; việc tự ý vào hầm tìm kiếm quặng càng làm gia tăng rủi ro đối với tính mạng.

Trước thực trạng đó, từ ngày 21 đến 23/10, xã Minh Lương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy quét, giải tỏa và đánh sập các hầm khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thôn Mà Sa Phìn. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm, mà còn phải xóa bỏ điều kiện để hoạt động khai thác trái phép tiếp tục diễn ra.

Các lực lượng chức năng phối hợp tổ chức đánh sập các cửa hầm trong khu vực rộng khoảng 20 ha.

Việc đánh sập các cửa hầm được xác định là biện pháp trực tiếp nhằm ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng các lối vào hầm để khai thác, mót quặng trái phép.

Để xử lý các cửa hầm nằm rải rác trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương xây dựng phương án triển khai chặt chẽ. Công tác chuẩn bị gồm khảo sát hiện trạng, đánh giá địa hình, kết cấu địa tầng và tổ chức vận chuyển máy móc chuyên dụng, thuốc nổ vào khu vực thi công.

Với địa hình rừng núi hiểm trở, yêu cầu an toàn được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình thực hiện. Các lực lượng phối hợp kiểm soát khu vực, tuyên truyền để người dân không đi vào vùng nguy hiểm và chỉ tiến hành nổ mìn khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Hơn 100 người thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và lực lượng tại cơ sở tham gia vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ đánh sập các cửa hầm trong rừng sâu.

Đặt thuốc nổ đánh sập các cửa hầm.

Lực lượng chức năng chỉ tiến hành nổ mìn đánh sập các cửa hầm khi đã bảo đảm các điều kiện an toàn, không có người dân trong khu vực nguy hiểm.

Thượng tá Đào Quang Hưng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: "Từ khâu chuẩn bị đến khi thực hành đánh sập, yêu cầu an toàn được đặt lên trước hết. Bởi chỉ một sơ suất trong điều kiện địa hình phức tạp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ và những người sinh sống, sản xuất ở khu vực lân cận".

Cùng với lực lượng công binh, chính quyền xã Minh Lương chủ động thành lập các tổ công tác, tổ chốt chặn; tăng cường tuyên truyền đến từng thôn, bản, từng hộ dân về phạm vi, thời gian triển khai và những nguy cơ mất an toàn. Việc thông tin giúp người dân chủ động sắp xếp công việc, không đi vào khu vực nguy hiểm trong thời gian thi công, nổ mìn.

Tại hiện trường, khi các điều kiện cần thiết được bảo đảm, lực lượng công binh tiến hành đánh sập các cửa hầm theo phương án đã xây dựng. Các lực lượng tổ chức đánh sập 6 hầm khai thác khoáng sản trái phép với phạm vi khoảng 20 ha nằm ngoài phạm vi đã giao Công ty Cổ phần Vàng Nhẫn quản lý theo giấy phép được cấp.

Không để tái diễn tình trạng mót quặng trái phép

Việc đánh sập các cửa hầm là bước đi quan trọng, nhưng chưa phải điểm kết thúc của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại Minh Lương. Nếu công tác kiểm tra, giám sát không được duy trì thường xuyên, tình trạng đào bới, mót quặng trái phép có thể tiếp diễn tại những vị trí cũ hoặc chuyển sang khu vực khác.

UBND xã Minh Lương tiếp tục duy trì các chốt chặn ở cửa rừng nhằm ngăn chặn tình trạng mót quặng trái phép.

Ông Lưu Quỳnh Ngát - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Lương, cho biết: “Xã trực tiếp chỉ đạo tăng cường tuần tra, truy quét và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới bà con nhân dân nhằm hạn chế triệt để hành vi nhặt mót khoáng sản trái phép, bảo vệ tài nguyên và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Để kết quả đánh sập các cửa hầm tại Minh Lương được duy trì lâu dài, công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản cần được tiếp nối bằng việc tuần tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tái xâm nhập, đào bới trái phép. Cùng với đó, cần tiếp tục tuyên truyền để người dân chấp hành pháp luật, không vào các hầm lò nguy hiểm để mót quặng. Đây là những nhiệm vụ cần duy trì sau đợt cao điểm, tránh tình trạng khai thác trái phép tái diễn khi lực lượng truy quét rút đi.

Việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhằm trả lại sự bình yên cho những cánh rừng nơi đại ngàn Minh Lương.

Những cánh rừng sẽ chỉ thực sự bình yên khi không còn tiếng máy móc đào bới, những cửa hầm nguy hiểm không còn là nơi người dân đánh cược tính mạng để tìm kiếm quặng. Và để đạt được điều đó, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, việc duy trì hiệu quả công tác quản lý, giám sát và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân có ý nghĩa quan trọng trong ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn. Đồng thời, duy trì kiểm tra, giám sát sau khi xử lý các cửa hầm và ngăn chặn việc quay lại khai thác, mót quặng trái phép là nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện để bảo vệ tài nguyên, bảo đảm an toàn và giữ gìn an ninh, trật tự tại Minh Lương.