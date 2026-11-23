Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTNLPTC của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý. Xác định mức độ thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Đồng thời, phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất biện pháp khắc phục. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng công tác PCTNLPTC.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Lào Cai. Ảnh: Bùi Bình

Nội dung đánh giá thực hiện theo Bộ Chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các nhóm tiêu chí: xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện các biện pháp phòng ngừa; phát hiện hành vi vi phạm; xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xem xét các tiêu chí điểm cộng, điểm trừ và tiêu chí đặc thù cấp tỉnh.

Đối tượng đánh giá gồm các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các xã, phường; doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và các cơ quan, tổ chức liên quan. Kỳ đánh giá năm 2026 sử dụng số liệu, tài liệu từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/12/2026.

Kế hoạch triển khai qua 5 giai đoạn: Trong tháng 11/2026, tỉnh ban hành và triển khai kế hoạch đánh giá; Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tự đánh giá, chấm điểm, xây dựng báo cáo và tập hợp hồ sơ minh chứng, hoàn thành trước ngày 25/12/2026; Trước ngày 15/01/2027, các cơ quan chức năng rà soát, đối chiếu số liệu, kiểm tra, xác minh và yêu cầu bổ sung hồ sơ khi cần thiết; Thanh tra tỉnh chủ trì tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đánh giá, bảng chấm điểm và tài liệu minh chứng, trình UBND tỉnh trước ngày 25/01/2027 và UBND tỉnh xem xét, hoàn thiện, gửi kết quả đánh giá đến Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/01/2027.

Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm, chuẩn bị hồ sơ minh chứng và theo dõi tiến độ thực hiện. Các sở, ngành như: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ cùng Công an tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường phối hợp tổng hợp, cung cấp và đối chiếu số liệu theo lĩnh vực phụ trách.

UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, chính xác, trung thực, có căn cứ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện đầy đủ các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần, phương pháp chấm điểm và yêu cầu về tài liệu minh chứng theo Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Kết quả tự đánh giá phải được đối chiếu với hồ sơ, tài liệu, số liệu thực tế; không đánh giá theo hình thức, không hợp thức hóa hồ sơ hoặc tính điểm khi chưa có đủ căn cứ chứng minh. Kết hợp giữa tự đánh giá của cơ quan, đơn vị với việc rà soát hồ sơ, kiểm tra, xác minh và đối chiếu thông tin từ các cơ quan có liên quan.