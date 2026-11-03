Lào Cai đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 51 về xây dựng “xã, phường không ma túy”

Đồng chủ trì có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy” tỉnh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy” tỉnh; đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo; đại diện một số sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, phường.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TU.

Sau hơn 7 tháng triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TU, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng “xã, phường không ma túy” trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về an ninh, trật tự tại cơ sở.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được triển khai đồng bộ, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Toàn tỉnh duy trì, rà soát, bổ sung hơn 20.000 pano, áp phích; xây dựng 1.693 tin, bài, phóng sự, ảnh và clip tuyên truyền. 100% Công an cấp xã đăng tải clip trên fanpage, thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác, chia sẻ. Tại các cơ sở giáo dục, hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, giới thiệu sách pháp luật thu hút 82.515 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và sinh viên tham gia.

Đại biểu dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TU.

Thông qua đường dây nóng và hòm thư điện tử, lực lượng chức năng tiếp nhận 61 tin phản ánh liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy; đã xác minh, làm rõ 55 tin, khởi tố 7 vụ với 19 bị can, xử lý hành chính 2 đối tượng, đưa 9 đối tượng đi cai nghiện; 6 tin còn lại đang tiếp tục xác minh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, phát huy vai trò giám sát, phát hiện và tố giác tội phạm ngay từ cơ sở.

Trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, từ ngày 20/3 đến nay, lực lượng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ, khởi tố 328 vụ với 655 đối tượng phạm tội liên quan về ma túy, giảm 101 vụ, 157 đối tượng so với cùng kỳ. Tang vật thu giữ gồm 380,8 g heroin; 323,2 g và 18.205 viên ma túy tổng hợp; 743,4 g thuốc phiện; 365 g ma túy Tobaco; 116,1 g cần sa; 377 lọ tinh dầu CBD; 74 lọ dung dịch Methadone cùng nhiều tang vật liên quan.

Đáng chú ý, thông qua công tác xét nghiệm ma túy, lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh truy xét, bắt giữ 243 vụ, chiếm 74,1% tổng số vụ phạm tội về ma túy; bắt 176 vụ (có từ 2 đối tượng trở lên), chiếm 53,7%; đồng thời đấu tranh, truy xét, bắt giữ 63 đối tượng ngoài tỉnh liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đấu tranh trực tiếp, công tác quản lý người liên quan đến ma túy được tăng cường. Toàn tỉnh hiện quản lý 5.801 người thuộc các diện liên quan đến ma túy, giảm 1.041 người so với trước khi ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TU. Trong đó, 89 người thuộc diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; 1.642 người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone; 1.666 người cai nghiện bắt buộc và 2.404 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện.

Lực lượng chức năng đã tổ chức xét nghiệm ma túy đột xuất 113.903 lượt trường hợp, trong đó 112.753 trường hợp âm tính, chiếm 98,99%. Qua đấu tranh mở rộng từ các trường hợp phát hiện, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 423 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; số còn lại được xử lý hành chính và quản lý theo quy định.

Công tác cai nghiện và điều trị nghiện tiếp tục được quan tâm. Từ ngày 20/3/2026, Công an tỉnh đã lập hồ sơ đưa 681 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hiện đang cai nghiện cho 1.666 học viên. Ngành Y tế tổ chức 266 buổi tư vấn nhóm, tư vấn trực tiếp cho 6.309 lượt người trong quá trình điều trị Methadone; mở rộng thêm 6 cơ sở cấp phát thuốc, nâng tổng số cơ sở điều trị, cấp phát Methadone trên địa bàn tỉnh lên 26 cơ sở, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tiếp cận dịch vụ điều trị tại cơ sở.

Một trong những giải pháp mang tính bền vững trong xây dựng địa bàn không ma túy là hỗ trợ người có liên quan đến ma túy tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống thông qua đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vay vốn. Với mô hình “Hạt giống xanh - Vườn nhân ái”, Công an tỉnh đã kết nối 440 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng 9.737 vị trí việc làm; tổ chức 5 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho 84 can, phạm nhân và 895 học viên cơ sở cai nghiện; phối hợp đào tạo nghề, cấp chứng chỉ cho 45 học viên.

Nhiều tham luận có chất lượng được chia sẻ, thảo luận tại hội nghị.

Các xã, phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 23 người sau cai nghiện và 1 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người sau cai tiếp cận nguồn vốn vay tổng số tiền 2,57 tỷ đồng; hỗ trợ 41 người chấp hành xong án phạt tù vay 3,89 tỷ đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Để đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng địa bàn không ma túy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tổ chức 3 cuộc điều tra dư luận xã hội, khảo sát, lấy ý kiến Nhân dân với 27.300 phiếu hợp lệ. Kết quả cho thấy sự đồng thuận, ủng hộ cao đối với chủ trương của tỉnh.

Theo báo cáo, từ ngày 15/8/2026 đến nay, có thêm 41 xã, phường đảm bảo các tiêu chí; lũy kế 99/99 xã, phường tự đánh giá, cam kết địa bàn đã đảm bảo tiêu chí địa bàn không ma túy.

Hội nghị được kết nối đến 99 xã, phường trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TU; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện tại cơ sở; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh trong triển khai xây dựng “xã, phường không ma túy”.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục giữ vững quyết tâm chính trị, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, duy trì chỉ đạo liên tục đến cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền phải coi giữ vững địa bàn "không ma túy" là nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi địa bàn phải có phương án duy trì, phân công rõ lực lượng, người phụ trách, rõ chế độ kiểm tra.

Cùng với đó, thẩm định chặt chẽ, công nhận thực chất, kiểm tra thường xuyên sau công nhận; không chủ quan với kết quả tự đánh giá, không chạy theo thành tích, không che giấu tình hình; chú trọng kiểm tra thực tế, đối chiếu với phản ánh của Nhân dân; đánh giá nghiêm túc để tạo ra động lực làm thật và giữ được kết quả thật.

Đồng chí yêu cầu danh hiệu phải đi cùng với chất lượng địa bàn. Sau công nhận, các lực lượng, địa phương cần tiếp tục thường xuyên kiểm tra, rà soát; phát hiện tiêu chí không còn đảm bảo phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Thước đo cuối cùng phải là tình hình an ninh trật tự thực tế, sự an toàn và niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đồng thời yêu cầu duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ, không để tội phạm có điều kiện tái diễn, phục hồi hoạt động.

Khắc phục khâu yếu trong cai nghiện, quản lý sau cai, giao trách nhiệm hỗ trợ đến từng trường hợp.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng, chống ma túy, xây dựng sức đề kháng trước tệ nạn ma túy từ gia đình đến cộng đồng, lấy phòng ngừa làm nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các đoàn thể và mô hình tự quản; gắn công tác tuyên truyền với chăm lo đời sống, xây dựng môi trường học tập, lao động và sinh hoạt lành mạnh.

Đồng chí Hoàng Giang -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy các xã, phường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại toàn bộ kết quả tự đánh giá theo từng tiêu chí; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị xét, công nhận và gửi về Công an tỉnh trước ngày 10/11/2026.

Tiếp tục phân công cán bộ, tổ chức đoàn thể phối hợp với gia đình theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện; rà soát nhu cầu, điều kiện học nghề, việc làm, vay vốn của từng trường hợp.

Đối với Đảng ủy Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tiếp nhận, phân loại, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ của 99 xã, phường; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, kiểm tra thực tế, nhất là địa bàn có nguy cơ phức tạp.

Đối với Đảng ủy UBND tỉnh thực hiện kiểm tra, bảo đảm việc thành lập và hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh xét duyệt địa bàn không ma túy đúng quy định; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Công an trước ngày 30/11/2026.

Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, bảo đảm an toàn trong hoạt động xét nghiệm chất ma túy tự nguyện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục định hướng công tác tuyên truyền theo hướng sâu rộng, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; trong đó, chú trọng các cơ sở giáo dục, khu công nghiệp, địa bàn biên giới và nhóm có nguy cơ liên quan đến ma túy.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò đoàn viên, hội viên, gia đình, người có uy tín trong cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động; giúp đỡ người sau cai nghiện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.