Lào Cai dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 3/10/2026, hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai VBDLIS tỉnh Lào Cai có tổng số 4.899.737 thửa đất. Trong đó, đã cập nhật dữ liệu đối với 4.743.708 thửa, gồm 3.184.466 thửa thuộc nhóm 1 - dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và 1.559.242 thửa thuộc nhóm 2.

Người dân được đối chiếu xác thực thông tin về dữ liệu đất đai theo hồ sơ địa chính ngay tại cơ sở.

Lào Cai đã đồng bộ 4.375.937 thửa đất lên Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia VNLIS, trong đó có hơn 3,03 triệu thửa thuộc nhóm 1 và hơn 1,33 triệu thửa thuộc nhóm 2. Với kết quả này, Lào Cai là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Để đạt được kết quả trên, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, từ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đến số hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Đặc biệt, đối với 27/99 xã, phường chưa có bản đồ địa chính chính quy, tỉnh tổ chức đo đạc và xây dựng cơ sở dữ liệu theo quy trình lồng ghép. Đến ngày 3/10, đã hoàn thành đo đạc 70.413/92.748,01 ha, đạt 75,9% khối lượng theo các dự án được phê duyệt.

Thiết bị đo đạc hiện đại giúp xác định chính xác từng thửa đất theo hệ tọa độ thống nhất, làm cơ sở lập hồ sơ địa chính.

Cùng với việc xây dựng dữ liệu mới, Lào Cai chú trọng rà soát, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu hiện có. Quá trình này được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm thông tin đất đai chính xác, thống nhất và kịp thời, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh đã phát huy hiệu quả trong đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, cập nhật biến động và giải quyết thủ tục hành chính. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, với khối lượng dữ liệu gần 4,9 triệu thửa đất, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu vẫn còn nhiều phần việc cần tiếp tục thực hiện. Tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm giàu dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; hoàn thành đo đạc, đăng ký đất đai tại các khu vực còn lại; đồng bộ dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét. Đồng thời, đẩy mạnh đối soát, xác thực thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thiện tích hợp dữ liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Hệ thống dữ liệu đất đai của tỉnh Lào Cai đồng bộ hóa theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", thống nhất dùng chung.

Từ khối lượng dữ liệu đất đai lớn, phân tán qua nhiều thời kỳ, Lào Cai đang từng bước hình thành hệ thống dữ liệu tập trung, thống nhất. Đây không chỉ là kết quả của chiến dịch làm sạch dữ liệu, mà còn là nền tảng quan trọng để quản lý đất đai minh bạch, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.