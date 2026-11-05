Lào Cai đã hoàn thành rà phá bom, mìn trên diện tích 2.590 ha

Năm 2026, tỉnh Lào Cai triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trên tổng diện tích 2.700 ha tại các xã: Bản Lầu, Si Ma Cai, Phong Hải, Bát Xát, Mường Khương, Trịnh Tường và Pha Long.

Tỉnh Lào Cai triển khai rà phá bom, mìn trên diện tích 2.700 ha.

Quân khu 2 giao nhiệm vụ cho 15 đơn vị quân đội và doanh nghiệp tham gia thi công.

Với sự phối hợp của các lực lượng, các đơn vị tích cực triển khai rà phá, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và an toàn. Đến tháng 10/2026, các đơn vị đã hoàn thành rà phá 2.590,2 ha, bàn giao đất sạch cho địa phương quản lý, sử dụng, đạt gần 96% kế hoạch.

Đến tháng 10/2026, các đơn vị đã hoàn thành rà phá bom, mìn trên diện tích 2.590,2 ha.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, cho biết địa bàn rà phá chủ yếu ở khu vực biên giới, có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều nơi còn tiềm ẩn bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh. Quá trình thực hiện đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, không chủ quan, bảo đảm an toàn về người và trang thiết bị.

Việc rà phá phải gắn với khảo sát, xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ rà, phá bom, mìn trong tháng 12/2026.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, toàn tỉnh còn 109,8 ha chưa được rà phá bom, mìn.

Đồng chí đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và các đơn vị được giao nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ; chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại các khu vực trọng điểm, vùng lõi, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong năm 2026. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chỉ được tổ chức tại những khu vực đã bảo đảm điều kiện an toàn.