Lào Cai đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông

Đưa kiến thức ATGT đến trường học, bản làng

Tại các trường học ở xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, những buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT là hoạt động thiết thực, thu hút sự quan tâm của học sinh, giáo viên. Không chỉ phổ biến các quy định của pháp luật, cán bộ CSGT còn trực tiếp hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng tránh tai nạn và cách xử lý tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Tại các trường học ở xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, những buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT là hoạt động thiết thực, thu hút sự quan tâm của học sinh, giáo viên.

Với đặc thù địa bàn miền núi, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông, Thái, Tày, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, địa hình đồi núi, đường quanh co, dốc cao, công tác tuyên truyền được lực lượng chức năng triển khai theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi.

Thay vì tuyên truyền phổ biến văn bản, các buổi ngoại khóa được tổ chức trực quan, sinh động. Học sinh được hướng dẫn nhận biết biển báo, quy tắc đi đường, kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách, quan sát khi sang đường, chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn và điều kiện cần thiết khi điều khiển xe máy, xe gắn máy.

Đặc biệt, những hành vi vi phạm phổ biến trong lứa tuổi học sinh như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu được phân tích cụ thể để các em nhận thức rõ hậu quả có thể xảy ra.

Em Thào Thị Giàng, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai cho biết, thông qua buổi tuyên truyền, em được trang bị thêm nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Những tình huống thực tế được cán bộ Cảnh sát giao thông phân tích giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

Theo thống kê, đến đầu tháng 11/2026, Đội CSGT đường bộ số 4 đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn khu vực Mù Cang Chải, thu hút 10.824 lượt học sinh và 541 lượt giáo viên tham gia. Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền còn tiếp cận 288 lượt cán bộ, nhân dân địa phương.

Các trường được tổ chức tuyên truyền trải rộng tại nhiều địa bàn, từ Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Trường PTDTBT THCS Cao Phạ đến các trường ở Púng Luông, Khao Mang, Lao Chải, Chế Cu Nha, Mồ Dề, La Pán Tẩn và các cơ sở giáo dục khác.

Đáng chú ý, tại những địa bàn có đông học sinh dân tộc thiểu số, việc đưa nội dung tuyên truyền đến tận trường học giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến việc đi lại hằng ngày.

Đại úy Xa Văn Chung, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, việc tăng cường tuyên truyền tại các trường học vùng cao nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó, giúp các em hình thành thói quen chấp hành quy định, biết tự bảo vệ mình và nhắc nhở người thân, bạn bè cùng thực hiện.

Nhận diện tình huống tai nạn giao thông

Không chỉ tập trung vào học sinh, lực lượng CSGT Lào Cai còn chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, trưởng thôn, tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tại xã Lương Thịnh, ngày 30/10, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 120 cán bộ nòng cốt thuộc các thôn trên địa bàn.

Tại chương trình, người tham gia được phổ biến quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận diện các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường, làn đường và điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Đặc biệt, thông qua các video về tai nạn giao thông thực tế, cán bộ tuyên truyền phân tích nguyên nhân, chỉ ra những tình huống nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh. Các học viên còn được hướng dẫn sử dụng điện thoại quét mã QR để làm bài kiểm tra kiến thức pháp luật.

Tại xã Lương Thịnh, ngày 30/10, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 120 cán bộ nòng cốt thuộc các thôn trên địa bàn.

Điểm nhấn của chương trình là phần hướng dẫn và thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên sa hình. Từ kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành, quan sát, giữ thăng bằng, làm chủ tốc độ đến chuyển hướng, nhường đường và xử lý tình huống bất ngờ, các kỹ năng được cán bộ CSGT hướng dẫn trực tiếp.

Anh Cao Văn Ba, thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn Đồng Hào, xã Lương Thịnh chia sẻ: "Sau khi được trang bị kiến thức và hướng dẫn kỹ năng, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân trong thôn, nhắc nhở các gia đình chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời, quan tâm nhắc nhở học sinh sử dụng phương tiện đúng độ tuổi, đội mũ bảo hiểm và không vi phạm các quy tắc an toàn".

Còn Trung tá Nguyễn Tiến Khanh, Phó trưởng Công an xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cao cho biết: "Địa phương sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền, hướng dẫn học sinh chấp hành nghiêm các quy định khi sử dụng phương tiện. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh vi phạm.

Thời gian qua, Công an xã đã phát hiện, nhắc nhở một số trường hợp học sinh sử dụng phương tiện mượn của gia đình để tham gia giao thông, đồng thời phối hợp giáo dục học sinh và phụ huynh nhằm phòng ngừa tái phạm.

Cùng với Lương Thịnh, tại phường Âu Lâu, ngày 29/10, Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 150 người dân tại Tổ dân phố số 1.

Người tham gia được hướng dẫn thực hành trên sa hình, kiểm tra kiến thức qua mã QR và trực tiếp trao đổi với cán bộ Cảnh sát giao thông về những tình huống thường gặp.

Đây là cách làm thiết thực, chuyển hóa thành kỹ năng thực hành, khả năng xử lý tình huống trong thực tế.

Đáng chú ý, tại khu vực Mù Cang Chải, lực lượng chức năng đã tổ chức 7 buổi tập huấn dành cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, trưởng thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các xã: Khao Mang, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông, Nậm Có và Tú Lệ, thu hút khoảng 550 lượt người tham gia.

Thông qua những lớp tập huấn này, mỗi cán bộ cơ sở, trưởng thôn, thành viên tổ an ninh, trật tự sẽ trở thành một tuyên truyền viên tại cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: "Việc phối hợp với công an cấp xã tổ chức tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho người dân là giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tham gia giao thông ngay từ cơ sở. Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại địa phương trong vận động, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông".

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), với phương châm đa dạng hóa hình thức, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Lực lượng CSGT đã tổ chức 281 buổi tuyên truyền tại 281 điểm trường, thu hút 197.542 lượt học sinh, phụ huynh, giáo viên và công nhân viên tham gia; hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho 65.072 học sinh. Cùng với đó, tổ chức 211 buổi tuyên truyền chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy và TTATGT, thu hút 67.011 lượt người tham gia; phối hợp tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 512 đại biểu là cán bộ công an cấp xã, giáo viên và đại diện các cơ sở giáo dục. Đối với địa bàn đường thủy nội địa, lực lượng CSGT đã tuyên truyền trực tiếp cho 4.064 lượt người dân, tổ chức ký cam kết với 236 trường hợp; trao tặng áo phao, phao cứu sinh và cắm 15 biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu, nguy hiểm.