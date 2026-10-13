Lào Cai: Cứu sống trẻ sinh non 27 tuần, nặng 700 gram

Trẻ sinh cực non, nặng 700 gram được theo dõi, chăm sóc và điều trị chuyên sâu tại bệnh viện.

Bé L.M.C., con chị Đào Thị Ánh, trú tại xã Gia Phú, chào đời khi thai mới 27 tuần, cân nặng 700 gram. Ngay sau khi sinh, em bé rơi vào tình trạng suy hô hấp rất nặng do hệ hô hấp, lá phổi và các cơ quan trong cơ thể còn quá non nớt, chưa phát triển hoàn thiện.

Trước nguy cơ suy hô hấp, nhiễm trùng, hạ thân nhiệt, rối loạn đông máu cùng các biến chứng về mắt và não, đội ngũ y bác sĩ Khoa Điều trị Sơ sinh đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức, điều trị chuyên sâu, gồm hỗ trợ thở máy, bơm Surfactant qua khí quản và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Bé L.M.C. được chăm sóc, theo dõi chỉ số sinh tồn trong lồng ấp cách ly.

Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp Kangaroo (chăm sóc da kề da với mẹ), giúp em bé duy trì thân nhiệt, ổn định các chỉ số sinh lý. Bên cạnh đó, bé được khám, sàng lọc tim, siêu âm thóp, kiểm tra thính lực và võng mạc nhằm phát hiện sớm các bất thường, biến chứng thường gặp ở trẻ sinh non.

Bé L.M.C. được ủ ấm bằng phương pháp Kangaroo (chăm sóc da kề da với mẹ).

Sau 70 ngày điều trị, chăm sóc tích cực, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và đồng hành, tin tưởng của gia đình, bé L.M.C. đã tự thở, bú tốt, hoàn thành các xét nghiệm sàng lọc, được tiêm chủng theo quy định và đủ điều kiện xuất viện. Đây là kỳ tích đáng ghi nhận trong hành trình giành lại sự sống cho trẻ sinh cực non tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Đội ngũ y bác sĩ Khoa Điều trị Sơ sinh tặng hoa, chúc mừng gia đình chị Đào Thị Ánh trong ngày bé L.M.C. khỏe mạnh xuất viện sau 70 ngày điều trị.

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh trong chăm sóc, điều trị trẻ sinh cực non, đồng thời góp phần hỗ trợ lĩnh vực sản khoa, nhất là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (IVF) mới được triển khai thành công tại địa phương.

Mỗi năm, Khoa Điều trị Sơ sinh tiếp nhận, chăm sóc và điều trị gần 300 trẻ sinh non, nhẹ cân. Phương pháp Kangaroo được áp dụng rộng rãi, trong đó kỹ thuật chăm sóc da kề da cho trẻ sinh non đang thở máy được triển khai từ tháng 7/2023. Trước đó, khoa từng điều trị thành công một trẻ sinh non ở tuần thai thứ 26, nặng 800 gram.

Mỗi năm, Khoa Điều trị Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tiếp nhận, chăm sóc và điều trị gần 300 trẻ sinh non, nhẹ cân.

Sau xuất viện, bé L.M.C. cũng như các trẻ sinh non tiếp tục được theo dõi sức khỏe, tái khám định kỳ theo lịch hẹn. Đồng thời, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cũng cung cấp đường dây nóng hỗ trợ 24/7, để gia đình có thể yên tâm kết nối, nhận tư vấn bất kỳ lúc nào trong quá trình chăm sóc trẻ tại nhà.