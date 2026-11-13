Lào Cai cùng Đại học Thái Nguyên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Chuỗi hoạt động diễn ra với nhiều hội thảo quốc tế, diễn đàn kết nối, chương trình hợp tác chuyên môn và công bố thành lập các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Đây là hoạt động cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh và PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao kỷ niệm chương cho các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Theo Đại học Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2026, đơn vị đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp hơn 14.000 chứng chỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người học. Quy mô tuyển sinh đạt gần 7.000 sinh viên, học viên.

Riêng Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã đào tạo, bổ sung 3.000 nhân lực trình độ đại học và sau đại học cho địa phương.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổng kinh phí triển khai gần 80 tỷ đồng, với 23 đề tài, 9 hợp đồng tư vấn, 4 dự án doanh nghiệp và 2 nhiệm vụ số hóa.

Các kết quả nghiên cứu tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn trong nông nghiệp công nghệ cao, phát triển dược liệu, du lịch, chuyển đổi số và kinh tế nông thôn bền vững.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là Hội thảo quốc tế Đối thoại chiến lược và trao đổi học thuật quốc tế năm 2026, diễn ra từ ngày 11 - 13/11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, với chủ đề “Phát triển bền vững không biên giới: Thúc đẩy giáo dục, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực”.

Hội thảo có khoảng 200 đại biểu tham dự, tập trung trao đổi về phát triển bền vững môi trường, giáo dục, kinh doanh, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát huy vai trò của thanh niên.

Ngày 16/11, Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” dự kiến được tổ chức với khoảng 800 đại biểu tham dự.

Tại hội thảo, Đại học Thái Nguyên sẽ công bố các quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai.

Cùng ngày, Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 được tổ chức, hướng tới tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước, thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên và phát triển các chương trình liên kết đào tạo.

Trong lĩnh vực giáo dục, Trường Đại học Sư phạm hỗ trợ 3 trường phổ thông xây dựng mô hình giáo dục STEM, phòng STEM và tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hỗ trợ Công ty Yên Thành, xã Trấn Yên xây dựng hệ thống quản trị số.

Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên còn phối hợp triển khai mô hình phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp; hỗ trợ nâng hạng một số sản phẩm OCOP, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử tại các xã, phường.

Trong khuôn khổ chương trình, không gian triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được tổ chức, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên cùng những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai.

Thông qua chuỗi hoạt động, hai bên hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện và lâu dài, chuyển từ những nhiệm vụ riêng lẻ sang các chương trình liên ngành, gắn với yêu cầu phát triển thực tiễn.

Trọng tâm hợp tác thời gian tới là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giáo dục, nông nghiệp và du lịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, kinh tế cửa khẩu, logistics và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.