Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 23 và ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa từ 10 - 30 mm, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Đối với các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, trong đó có Lào Cai, Ban Chỉ đạo đề nghị rà soát phương án ứng phó với rét, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ. Các địa phương cần chú trọng bảo vệ sức khỏe người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Tại Trung Bộ, ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa từ 20 - 40 mm, cục bộ trên 80 mm. Từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa từ 80 - 180 mm, cục bộ trên 250 mm. Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương chủ động rà soát, sơ tán người dân ở những nơi có nguy cơ cao ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khi cần. Việc vận hành, điều tiết hồ chứa phải bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt lưu ý các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Trên biển, từ sáng sớm 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió cấp 7, giật cấp 8 - 9. Từ chiều cùng ngày, vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng được đề nghị thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu để chủ động phòng tránh, bố trí sản xuất phù hợp và duy trì liên lạc với các phương tiện đang hoạt động trên biển.

Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương tăng cường thông tin qua hệ thống truyền thông cơ sở, cập nhật cảnh báo và hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh phù hợp với từng loại hình thiên tai. Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.