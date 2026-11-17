Ngày 16/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng các địa phương triển khai chương trình “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng phòng ngừa và bảo vệ thế hệ trẻ trước những nguy cơ từ ma túy.

Chương trình được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương tổ chức ngày hội dành cho sinh viên đại học. Tại 10 địa phương gồm Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Huế, An Giang và Vĩnh Long, hoạt động trọng tâm là gameshow “Trường học không ma túy”.

Theo kế hoạch, gameshow dự kiến tổ chức 20 cuộc thi với sự góp mặt của 60 trường THPT. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua các buổi tuyên truyền truyền thống, học sinh sẽ được tham gia trả lời câu hỏi, xử lý tình huống, giao lưu và thể hiện hiểu biết về pháp luật phòng, chống ma túy.

Nội dung tuyên truyền đặc biệt chú trọng giúp học sinh, sinh viên nhận diện các loại ma túy tổng hợp, những chất ma túy được ngụy trang trong thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm khác; đồng thời nhận biết thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc đổi mới phương pháp truyền thông theo hướng tăng cường trải nghiệm, tương tác trực tiếp được kỳ vọng sẽ giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và có khả năng vận dụng vào thực tế.

Lào Cai: 730 hoạt động tuyên truyền, khoảng 388.000 lượt người tham gia

Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai).

Tại Lào Cai, công tác phòng, chống ma túy trong trường học được triển khai thường xuyên, với sự phối hợp giữa ngành giáo dục, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 730 cuộc tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, hoạt động sân khấu hóa và hội thi về phòng, chống ma túy, thu hút khoảng 388.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia. Số liệu thống kê đối với khối THPT, giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

Cùng với các hoạt động trực tiếp, các cơ sở giáo dục đã thực hiện 4.256 lượt tuyên truyền qua hệ thống phát thanh và đăng tải 435 bài viết về tác hại của ma túy trên các kênh thông tin, truyền thông. Đáng chú ý, 100% cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy; khoảng 31.000 lượt giáo viên được tập huấn, cập nhật kiến thức và kỹ năng tuyên truyền.

Bên cạnh ngành giáo dục, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tham gia phòng ngừa ma túy trong thanh thiếu niên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các tổ chức Đoàn đã triển khai hơn 1.000 buổi tuyên truyền, thu hút trên 100.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia; đồng thời thành lập 99 câu lạc bộ “Thanh niên nói không với ma túy” tại các xã, phường.

Những kết quả này cho thấy hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Lào Cai được thực hiện trên nhiều kênh, từ trường học đến khu dân cư, kết hợp giáo dục trực tiếp với các hình thức truyền thông trên nền tảng số.

Đưa kiến thức phòng, chống ma túy đến gần học sinh

Không chỉ chú trọng số lượng, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn Lào Cai đã chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền nhằm tăng khả năng tiếp thu và thực hành kỹ năng của học sinh.

Tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Âu Lâu, hoạt động phiên tòa giả định được tổ chức để học sinh trực tiếp tìm hiểu hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Thông qua các vai diễn và tình huống được xây dựng sát thực tế, học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan.

Trong khi đó, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Yên Bình đã đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các tiết học chính khóa, gắn kiến thức pháp luật với kỹ năng nhận diện những lời mời chào, dụ dỗ và cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.

Các hoạt động tuyên truyền tại Lào Cai cũng hướng đến đặc điểm của học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo điều kiện để học sinh ở những địa bàn khác nhau được tiếp cận thông tin và kỹ năng phòng ngừa ma túy.

Việc Lào Cai tham gia chương trình “Tuổi trẻ nói không với ma túy” cùng các địa phương trên cả nước là cơ hội tiếp tục đa dạng hóa hoạt động giáo dục pháp luật trong trường học, phát huy vai trò chủ động của học sinh, sinh viên trong nhận diện, phòng tránh và lên tiếng trước các hành vi liên quan đến ma túy.

Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ thanh thiếu niên; hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và không có ma túy.