Lào Cai chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026, quy định nhiều điểm mới về lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, thẩm quyền công nhận người có uy tín được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã; thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn từ 15 - 25 ngày xuống còn 5 ngày làm việc. Cuộc họp bình chọn người có uy tín phải có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn; người được lựa chọn phải nhận được sự đồng thuận của trên 50% tổng số hộ gia đình.

Đối với các thôn thành lập mới do sắp xếp, sáp nhập từ ngày 26/5/2026, Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế quyết định số lượng người có uy tín nhưng không vượt quá tổng số người có uy tín của các thôn trước khi sáp nhập.

Nghị định cũng mở rộng thành phần, đối tượng lựa chọn, chú trọng các lực lượng ở cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, nghệ nhân, lương y, nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ và thanh niên tiêu biểu, góp phần đa dạng hóa, trẻ hóa đội ngũ người có uy tín.

Chính sách mới chú trọng mở rộng đối tượng lựa chọn người có uy tín, trong đó có phụ nữ tiêu biểu trong cộng đồng.

Cùng với những đổi mới về quy trình lựa chọn, công nhận, các chế độ, chính sách dành cho người có uy tín cũng được điều chỉnh theo hướng nâng mức hỗ trợ. Cụ thể, mức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết và lễ hội truyền thống tăng từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/người/lần, tối đa 3 lần/năm. Mức hỗ trợ khi điều trị bệnh dao động từ 1 - 5 triệu đồng/người, tùy theo cấp khám, chữa bệnh. Đối với trường hợp bị thiệt hại về tài sản do thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự cố, mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/hộ/lần và không quá 10 triệu đồng/hộ/năm.

Ngày 15/10/2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 493/KH-UBND, theo đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao hướng dẫn các xã, phường tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ người có uy tín bảo đảm dân chủ, công khai, đúng tiêu chí, thẩm quyền. Sau rà soát, toàn tỉnh có 1.842 người có uy tín, giảm 445 người so với trước đó.

Trong năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức 10 đoàn công tác cho trên 520 đại biểu người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố; 32 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trên 2.800 lượt người có uy tín, trưởng thôn, già làng thuộc 95 xã, phường; 8 hội thảo kết hợp giao lưu, học tập kinh nghiệm trong tỉnh cho trên 730 đại biểu. Nội dung tập huấn chú trọng kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào, chuyển đổi số, khai thác thông tin, sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động văn nghệ cộng đồng.

Cùng với nâng mức hỗ trợ, Nghị định số 307/2026/NĐ-CP tạo điều kiện để các địa phương chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ thông tin trên môi trường số hoặc nâng mức, tần suất hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là cơ sở để tỉnh Lào Cai tiếp tục chăm lo, nâng cao năng lực, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc trong tình hình mới.