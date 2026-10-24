Lào Cai công khai quy hoạch đến năm 2050, minh bạch thông tin phục vụ nhà đầu tư

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận và khai thác thông tin, Lào Cai sẽ đăng tải công khai toàn bộ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, các tài liệu được công khai gồm quyết định phê duyệt, các báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt cùng toàn bộ hệ thống 32 sơ đồ và bản đồ quy hoạch chi tiết.

Theo quy hoạch điều chỉnh, tầm nhìn đến năm 2050, Lào Cai hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển của khu vực phía Bắc.

Việc công khai thông tin được thực hiện theo đúng Luật Quy hoạch, các nghị định của Chính phủ và quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời dẫn chiếu đến các quyết định điều chỉnh có hiệu lực để phục vụ việc đối chiếu, tra cứu pháp lý.

Song song với việc đẩy nhanh minh bạch hóa quy hoạch, Lào Cai đồng thời triển khai Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh với phạm vi nghiên cứu bao trùm toàn bộ địa giới hành chính gồm 99 đơn vị cấp xã, tổng diện tích tự nhiên hơn 13.250 km².

Chương trình tập trung đánh giá thực trạng, cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trong giai đoạn 2026 - 2027. Mục tiêu cốt lõi là huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; qua đó định hình không gian kiến trúc cảnh quan đô thị bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với việc giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao và củng cố an ninh quốc phòng tuyến biên giới.