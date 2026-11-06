Lào Cai công bố thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Vườn quốc gia Hoàng Liên; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các xã Dền Sáng, Mường Hum, Y Tý cùng đại diện lực lượng kiểm lâm, công an và biên phòng trên địa bàn.

Quang cảnh Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát.

Theo Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của UBND tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, chuyển từ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh sang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Vườn quốc gia Bát Xát có tổng diện tích tự nhiên hơn 18.510 ha, trải rộng trên địa bàn 3 xã Mường Hum, Dền Sáng và Y Tý; vùng đệm gồm 32 thôn, bản thuộc các xã giáp ranh.

Vườn được phân thành 3 phân khu chức năng, gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 14.686,58 ha; phân khu phục hồi sinh thái 3.441,05 ha và phân khu dịch vụ - hành chính 382,44 ha.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát.

Vườn quốc gia Bát Xát là khu vực có hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú, nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng đầu nguồn, duy trì nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng cao biên giới.

Vườn có chức năng bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen sinh vật; phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường; duy trì nguồn nước, phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, Vườn hướng tới gắn kết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Vườn quốc gia Bát Xát tập trung triển khai 6 chương trình trọng tâm, gồm: bảo vệ rừng và đa dạng sinh học; phục hồi hệ sinh thái; nghiên cứu khoa học, đào tạo; phát triển du lịch sinh thái và chi trả dịch vụ môi trường rừng; đầu tư hạ tầng; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Vườn quốc gia Bát Xát.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 2/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Ngô Kiên Trung - Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát, được giao quyền Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát, thời gian không quá 12 tháng.

Theo Quyết định số 1033/QĐ-SNNMT ngày 30/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Trọng Thủy - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/11/2026; ông Lục Thượng Đại - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát, thời hạn 5 năm kể từ ngày 7/10/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Vĩnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, bộ phận và viên chức, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong bảo vệ tài nguyên rừng; cần nghiên cứu, khai thác hợp lý tiềm năng du lịch sinh thái, gắn công tác bảo tồn với phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm.

Ông Ngô Kiên Trung - Quyền Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ, ông Ngô Kiên Trung - Quyền Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bát Xát bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bát Xát hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Vườn quốc gia Bát Xát là vườn quốc gia thứ hai của tỉnh Lào Cai, sau Vườn quốc gia Hoàng Liên. Việc thành lập Vườn quốc gia Bát Xát góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời tạo điều kiện khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững tại khu vực biên giới.