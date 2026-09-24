Lào Cai công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương năm 2025

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh; đại diện quản lý dự án Great, các chuyên gia thuộc Economica Việt Nam; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cùng các nhà tài trợ.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lào Cai luôn xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Cùng với cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), DCCI được duy trì nhằm đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với hoạt động điều hành của các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

DCCI năm 2025 được thực hiện trong bối cảnh Lào Cai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại hệ thống sở, ban, ngành. Điểm mới của khảo sát năm nay là chuyển mạnh theo hướng “chẩn đoán”, không chỉ dừng ở xếp hạng mà tập trung xác định vấn đề, điểm nghẽn, khoảng trống trong điều hành; đồng thời tăng cường các nội dung về bình đẳng giới, phát triển bao trùm và khảo sát trực tuyến.

Với 1.810 phiếu hợp lệ, đây là cuộc khảo sát DCCI có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Lào Cai, trong đó, 690 phiếu đánh giá khối sở, ban; 249 phiếu đánh giá khối ngành dọc và 871 phiếu đánh giá khối địa phương. Cơ cấu mẫu khảo sát được mở rộng theo giới, dân tộc, quy mô và lĩnh vực hoạt động, nhằm phản ánh tương đối đầy đủ tiếng nói của các chủ thể kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Kết quả DCCI năm 2025 cho thấy, điểm trung bình khối sở đạt 74,11 điểm; khối ngành dọc 73,58 điểm; khối địa phương 69,13 điểm. Trong 30 xã, phường được khảo sát, 13 địa phương thuộc nhóm khá, 17 địa phương thuộc nhóm trung bình khá và chưa có địa phương đạt nhóm điểm tốt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh vinh danh các đơn vị có kết quả DCCI tốt nhất năm 2025.

Năm 2025 là năm đầu tiên đánh giá DCCI sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Vì vậy, tỉnh Lào Cai chỉ thực hiện xếp hạng đối với khối sở, ban; không xếp hạng khối ngành dọc và xã, phường.

Theo kết quả công bố tại hội nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đứng thứ nhất trong khối sở, ban; đối với khối xã, phường trong phạm vi khảo sát 30/99 xã, phường: điểm trung bình chung DCCI đạt 69,13 điểm, thuộc nhóm trung bình khá.

Tiến sĩ Lê Duy Bình - Chuyên gia Kinh tế, Giám đốc Economica Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Duy Bình - Chuyên gia Kinh tế, Giám đốc Economica Việt Nam và Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã phân tích kết quả DCCI năm 2025, nhận diện những điểm cần tiếp tục cải thiện trong môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng điều hành, tăng hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng không gian và khơi thông nguồn lực phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương cũng đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận chính sách và triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả phối hợp, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường cần nhìn nhận khách quan, phân tích kết quả DCCI năm 2025 để rút ra những bài học kinh nghiệm từ các đơn vị có điểm số cao, đồng thời xác định nguyên nhân hạn chế để có giải pháp cụ thể, thực chất hơn; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện các chính sách, thủ tục và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu cần đề cao vai trò của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong cải thiện chỉ số DCCI, gắn kết quả này với công tác đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng; tiếp thu ý kiến chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia để tham vấn cho tỉnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tư vấn cho các doanh nghiệp tìm cơ hội đầu tư; tạo động lực, thúc đẩy, động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức phân tích nguyên nhân các chỉ số thành phần còn thấp; xây dựng kế hoạch cải thiện DCCI năm 2026 với giải pháp cụ thể, thời gian rõ ràng và phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp luận và mở rộng đối tượng đánh giá DCCI năm 2026; tiếp tục khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch cải thiện DCCI của các đơn vị; đảm bảo khách quan và công tâm trong đánh giá thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; gắn kết quả thực hiện DCCI với PCI và đánh giá KPI các sở, ngành, địa phương.

UBND tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.