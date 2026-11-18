Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 64-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 13/11/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc công nhận đồng chí Dương Thị Vui giữ chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy trao quyết định công nhận đồng chí Dương Thị Vui giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy và đồng chí Nguyễn Thế Phước tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.

Đồng thời công bố Quyết định số 58-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 30/10/2026 về việc công nhận đồng chí Lê Hà Khương Anh giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy trao quyết định công nhận đồng chí Lê Hà Khương Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy và đồng chí Nguyễn Thế Phước tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Quy chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng, giao nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị trên cương vị công tác được giao, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Thị Vui bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp, các ngành; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Tỉnh đoàn đổi mới phương pháp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Dương Thị Vui - Bí thư Tỉnh đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Việc công bố các quyết định về công tác cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định.

Đây cũng là cơ sở để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.