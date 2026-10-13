Lào Cai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ.

Theo đó, ông Trương Mạnh Quyết, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được điều động đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Bí Thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trao Quyết định các đồng chí được điều động nhận công tác mới. Ảnh: laocai.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Ngà, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Cát Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Bản Hồ; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bản Hồ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí Thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động nhận công tác mới. Ảnh: laocai.gov.vn

Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Trấn Yên; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trấn Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đỗ Hữu Thảo, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Mường Bo; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh việc kiện toàn, bố trí cán bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo ở cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: laocai.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố đoàn kết nội bộ, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, tập trung xử lý các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, nhất là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ; nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027, gắn với mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Đối với cán bộ nhận nhiệm vụ tại địa phương, ông Dương Quốc Huy yêu cầu sâu sát cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tăng thu ngân sách và huy động nguồn lực phát triển hạ tầng. Các địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị giao nhiệm vụ gắn với sản phẩm cụ thể, xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn và yêu cầu chất lượng; đánh giá cán bộ trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, năng lực giải quyết vấn đề và đóng góp vào công việc chung. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần giảm những cuộc họp không cần thiết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, bảo đảm công việc được giải quyết kịp thời, hiệu quả.