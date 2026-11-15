Lào Cai: Công an xã Tằng Loỏng kịp thời cứu giúp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Khoảng 13 giờ ngày 15/11/2026, Công an xã Tằng Loỏng tiếp nhận tin báo của công dân trên địa bàn về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc thôn Hợp Xuân, xã Tằng Loỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tằng Loỏng khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường xác minh, kiểm tra tình hình. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn trong áo khoác lông, cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường, sức khỏe suy kiệt, phần dây rốn đã phân hủy và xuất hiện nhiều ký sinh trùng trên cơ thể.

Công an xã Tằng Loỏng bàn giao cháu bé cho Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Trước tình trạng nguy cấp của cháu bé, Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ y tế đưa cháu đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng để cấp cứu. Các y, bác sĩ tiến hành sơ cứu, vệ sinh cơ thể, xử lý những vị trí tổn thương và phần dây rốn bị phân hủy. Qua kiểm tra, cháu bé là trẻ sơ sinh nam, nặng 3,2 kg. Sau khi được chăm sóc y tế ban đầu, tình trạng sức khỏe của cháu tạm thời ổn định.

Nhận thấy cháu bé cần được tiếp tục theo dõi, chăm sóc chuyên sâu, Công an xã Tằng Loỏng cùng nhân viên y tế khẩn trương đưa cháu đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi được các y, bác sĩ thăm khám, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định. Công an xã tiến hành lập biên bản bàn giao cháu bé cho Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Việc kịp thời phát hiện, cứu giúp và đưa cháu bé đến cơ sở y tế chuyên sâu thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tằng Loỏng. Đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc, Công an xã Tằng Loỏng khuyến cáo người dân khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc người gặp tình huống nguy hiểm cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an, chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho người gặp nạn.