Trước đó, Công an xã Tân Lĩnh tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.X.Q. (sinh năm 1984, cùng trú tại thôn Phong Tân, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai) về việc tài khoản facebook có tên “Chuyen Hoang” đăng tải công khai thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã đã khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung thông tin vi phạm, truy tìm chủ tài khoản và xác định người sử dụng tài khoản facebook trên là H.T.C., trú cùng địa bàn.

Công an xã Tân Lĩnh làm việc với người vi phạm.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, H.T.C. thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình làm ăn, không kiềm chế được nóng giận nên đã đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm anh Đ.X.Q. trên trang facebook cá nhân.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Tân Lĩnh đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.C. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, theo điểm a, khoản 1, Điều 95 và khoản 3, Điều 4 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Người vi phạm đồng thời phải gỡ bỏ thông tin vi phạm và đăng tải nội dung đính chính, xin lỗi công khai trên trang facebook cá nhân.

Việc kịp thời tiếp nhận trình báo, chủ động xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc thể hiện vai trò của Công an xã Tân Lĩnh trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; đồng thời góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trước những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trong đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin, nhất là những nội dung liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp cá nhân. Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.