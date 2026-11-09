Lào Cai: Công an xã Mậu A giúp người dân đoàn tụ với gia đình sau 43 năm thất lạc

Trước đó, ngày 29/10/2026, Công an xã Mậu A tiếp nhận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm người thân của anh Dư Công Vinh (sinh năm 1985). Theo thông tin gia đình cung cấp, cha anh Vinh là ông Nguyễn Văn Vinh, trước đây từng sinh sống tại xã Mậu Đông cũ, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Năm 1984, ông rời khỏi gia đình tại Thanh Hóa và từ đó mất liên lạc. Sau này, ông vào tỉnh Bình Phước làm ăn, sinh sống và lập gia đình; đến năm 1987, gia đình thứ hai cũng không liên lạc được với ông.

Từ những thông tin ban đầu còn hạn chế, Công an xã Mậu A đã chủ động tra cứu dữ liệu quản lý dân cư, sàng lọc thông tin, phối hợp với Công an xã Phong Dụ Thượng và những người am hiểu địa phương để xác minh, tìm kiếm manh mối.

Đến ngày 7/11/2026, lực lượng Công an xác định được gia đình có thông tin phù hợp tại thôn Mậu Đông 1, xã Mậu A. Qua kết nối và giám định ADN, anh Vinh đã xác nhận được quan hệ huyết thống, tìm lại những người thân trong gia đình sau 43 năm xa cách.

Lãnh đạo xã Mậu A và Công an xã chúc mừng gia đình trong buổi gặp mặt.

Trong buổi gặp mặt đoàn tụ, các thành viên gia đình rất xúc động khi gặp lại người thân sau hành trình dài tìm kiếm. Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Văn Miến (sinh năm 1958), trú tại thôn Mậu Đông 1, xã Mậu A đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an hai xã Mậu A và Phong Dụ Thượng, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia xác minh, kết nối.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy xã Mậu A ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an trong quá trình hỗ trợ người dân tìm lại người thân. Lãnh đạo Công an xã Mậu A gửi lời chúc mừng đến gia đình, đồng thời khẳng định việc hỗ trợ Nhân dân tìm kiếm, kết nối người thân thất lạc là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Cuộc đoàn tụ sau 43 năm khép lại hành trình tìm kiếm của các thành viên trong gia đình, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tâm, trách nhiệm, gần gũi và hết lòng vì Nhân dân.