Lào Cai: Công an xã kịp thời đưa người phụ nữ bị TNGT đi cấp cứu

Cụ thể, khoảng 21h55' ngày 19/10, tại Km3+30 trên tuyến đường tại nút giao IC12 Vân Hội, Tổ công tác Công an xã Việt Hồng phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới lề đường, cách đuôi xe mô tô khoảng 5 mét.

Công an xã Việt Hồng kịp thời phát hiện người phụ nữ bị tai nạn giao thông trong quá trình tuần tra ban đêm.

Ngay sau đó, Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng nạn nhân và xác minh thông tin liên quan. Qua xác minh ban đầu, người bị nạn được xác định là bà T.T.T (SN 1980), trú tại thôn Việt Cường 6, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Bước đầu xác định bà Tịch điều khiển xe mô tô và tự ngã tại khu vực trên.

Nhận thấy nạn nhân nằm bất động, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp, Tổ công tác khẩn trương đưa bà Tịch đến Bệnh viện để cấp cứu, đồng thời tạo điều kiện để nạn nhân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất. Theo thông tin cập nhật, sức khỏe của bà Tịch hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Việc kịp thời phát hiện và hỗ trợ người bị nạn trong đêm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an xã Việt Hồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ làm tốt công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp tình huống nguy cấp, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ nhân dân.