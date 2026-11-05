Lào Cai: Công an xã Gia Phú xử phạt 12,5 triệu đồng trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Gia Phú phát hiện tài khoản facebook có tên “Chạy Tiếp” đăng tải bài viết với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định H.V.H. là chủ tài khoản facebook nói trên.

Công an xã Gia Phú làm việc với H.V.H.

Tại cơ quan Công an, H.V.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết gỡ bỏ nội dung sai sự thật và không tái phạm. Căn cứ hành vi vi phạm, Công an xã Gia Phú đã ra quyết định xử phạt H.V.H. số tiền 12,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026.

Qua vụ việc, Công an xã Gia Phú khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.