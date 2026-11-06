Lào Cai: Công an phường giúp người dân nhận lại tài sản thất lạc

Trước đó, trong quá trình sinh sống và làm việc tại Sa Pa, chị Nguyễn Quỳnh Phương không may để quên một chiếc máy tính xách tay MacBook Air M2 cùng một cuốn sổ cá nhân tại khu vực giáp ranh giữa Siêu thị Thùy Hiệp và khách sạn Full House, trên đường N1, phường Sa Pa.

Công an phường Sa Pa trao trả tài sản cho chị Phương.

May mắn, anh Hạng A Chang (trú tại tổ dân phố Suối Thầu, phường Sa Pa) sau khi phát hiện số tài sản trên đã chủ động mang đến Công an phường Sa Pa trình báo, nhờ lực lượng Công an xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, Công an phường Sa Pa đã phối hợp xác minh, liên hệ và hỗ trợ chị Phương nhận lại đầy đủ tài sản bị thất lạc, bảo đảm nguyên vẹn.

Chị Phương gửi thư cảm ơn đến Công an phường Sa Pa và anh Chang đã giúp chị nhận lại tài sản.

Xúc động trước hành động đẹp của anh Hạng A Chang cùng sự tận tình giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa, chị Nguyễn Quỳnh Phương đã viết thư cảm ơn, gửi lời tri ân đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường và cá nhân anh Chang.