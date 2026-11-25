Theo Văn bản số 12131/UBND-XD ngày 24/11/2026, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu kiên cố hóa 500 km đường trong năm 2026.

UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn trương hoàn thành mục tiêu xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026. Ảnh: laocai.gov.vn

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến ngày 15/11, toàn tỉnh đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 821/868 công trình, đạt 94,6%; khởi công 790 công trình. Tổng vốn giải ngân đạt 851.050/1.190.211 triệu đồng, tương đương 71,5% kế hoạch. Khối lượng đường giao thông nông thôn hoàn thành đạt 259,41 km.

Hiện toàn tỉnh còn 78 công trình chưa khởi công và 47 công trình chưa được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Như vậy, để đạt mục tiêu 500 km trong năm 2026, các địa phương còn phải hoàn thành thêm 240,59 km đường trong thời gian còn lại của năm.

Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các xã, phường tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh thi công các công trình theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 11/5/2026; đồng thời khẩn trương nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Đối với 47 công trình chưa phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, UBND 23 xã, phường liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và hoàn thành phê duyệt trong tháng 11. Toàn bộ 78 công trình chưa khởi công phải được triển khai trong tháng 12, bảo đảm tiến độ theo Kết luận số 438-KL/TU ngày 10/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát kết quả thực hiện, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, tham mưu phân bổ khối lượng cần hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11. Đồng thời, tăng cường kiểm tra thực tế, theo dõi tiến độ, phối hợp tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục, mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, phối hợp với địa phương xử lý những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công và giải ngân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những đơn vị chậm tiến độ, không bảo đảm mục tiêu giải ngân và khối lượng xây dựng theo chỉ đạo.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã phân bổ 6.000 tấn xi măng do các đơn vị tài trợ cho 59 xã nhằm hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn. Nguồn lực này góp phần giúp các địa phương đẩy nhanh kiên cố hóa đường giao thông, cải thiện điều kiện đi lại của người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.