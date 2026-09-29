Lào Cai có trên 1.460 dự án đầu tư còn hiệu lực

Con số này cho thấy hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh đang từng bước chuyển từ thu hút dự án sang thúc đẩy các dự án hiện thực hóa vốn đầu tư, tạo ra sản phẩm và đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế. Đặc biệt, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là lĩnh vực giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu đầu tư, với 997 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 252.843 tỷ đồng.

Nhiều dự án đầu tư trên địa bàn Lào Cai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phần lớn các dự án đã đi vào hoạt động đang được các xã, phường chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp để các cơ quan chức năng phối hợp xử lý, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất và phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.

Tuy nhiên, bức tranh đầu tư cũng cho thấy vẫn còn một số dự án cần được thúc đẩy tiến độ. Hiện có 370 dự án đang trong quá trình đầu tư nhưng chưa đưa vào sản xuất; trong đó 215 dự án bảo đảm tiến độ, 155 dự án chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư được phê duyệt. Đây cũng là nhóm được tỉnh tập trung rà soát, xác định rõ những thủ tục còn thiếu, những khó khăn liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, môi trường và các quy định chuyên ngành để có hướng tháo gỡ phù hợp.

Với những dự án có khả năng tiếp tục triển khai, việc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục được thực hiện song song với yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo xã Yên Bình rà soát các khu vực, dự án, góp phần tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Cùng với thúc đẩy các dự án có khả năng phát huy hiệu quả, Lào Cai tiếp tục sàng lọc những dự án không còn phù hợp hoặc không có khả năng triển khai.

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã thu hồi, chấm dứt hoạt động 10 dự án; đồng thời, quyết định và tham mưu bãi bỏ 8 quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng khu đô thị mới để thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc vừa đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các dự án có khả năng triển khai, vừa kiên quyết xử lý những dự án chậm tiến độ, không còn khả năng thực hiện đang giúp Lào Cai nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và vốn đầu tư, tạo dư địa cho những dự án có năng lực và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.