Lào Cai có thí sinh trượt sát hạch lái ô tô 8 lần

Chiều 25/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 9 tháng năm 2026, cả nước có hơn 4,4 triệu lượt thí sinh dự sát hạch lái xe các hạng. Trong đó, hơn 2,8 triệu lượt thí sinh đạt yêu cầu, chiếm 65,37%.

Một thí sinh cao tuổi dự thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe (Ảnh: Cục CSGT).

Đối với giấy phép lái xe hạng B số sàn, một thí sinh tại Tuyên Quang đã trượt 18 lần. Ngoài ra, một thí sinh ở Quảng Ninh trượt 15 lần; một thí sinh ở Ninh Bình trượt 14 lần và một thí sinh ở Sơn La trượt 12 lần.

Nhiều trường hợp trượt phần thi sa hình là thí sinh lớn tuổi. Tại Lào Cai, một thí sinh 61 tuổi trượt 8 lần. Cùng độ tuổi này, một thí sinh ở Lâm Đồng trượt 7 lần. Một số trường hợp khác gồm: thí sinh 52 tuổi ở Lai Châu trượt 5 lần; thí sinh 52 tuổi ở Quảng Ngãi trượt 9 lần; thí sinh 50 tuổi ở Quảng Trị trượt 4 lần.

Ở phần thi lý thuyết, một thí sinh tại Vĩnh Long trượt 10 lần khi sát hạch giấy phép lái xe hạng C1; một thí sinh tại Hải Phòng trượt 9 lần ở hạng B.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, sau nhiều lần không đạt, các thí sinh trên vẫn tiếp tục học, ôn tập và đăng ký dự sát hạch lại để lấy giấy phép lái xe.