Hát Xịnh ca là loại hình dân ca đối đáp, giao duyên độc đáo, gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Cao Lan. Ảnh: Laocai.gov.vn

Theo đó, 3 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh gồm: Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá; Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Tuyển, thuộc loại hình tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống; Hát Xịnh ca của người Cao Lan, thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Trong đời sống văn hóa của người Cao Lan, hát Xịnh ca là loại hình dân ca truyền thống, chủ yếu diễn xướng theo lối đối đáp, giao duyên giữa nam và nữ. Qua những câu hát mộc mạc, giàu cảm xúc, người hát gửi gắm tình yêu quê hương, tình cảm gia đình và những ước vọng về cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Hát Xịnh ca thường hiện diện trong dịp Tết, lễ hội, cưới hỏi và các cuộc gặp gỡ, giao lưu cộng đồng. Việc di sản được ghi danh là cơ sở để tiếp tục sưu tầm, tư liệu hóa, truyền dạy các làn điệu cổ, phát huy vai trò của nghệ nhân và khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ di sản.

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và bản sắc văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Laocai.gov.vn

Đối với người Phù Lá và người Dao Tuyển, nghệ thuật trang trí trên trang phục là kết tinh của kỹ thuật thủ công, sự khéo léo và quan niệm thẩm mỹ được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nếu trang phục người Phù Lá nổi bật bởi kỹ thuật thêu, khâu, ghép vải và phối màu tạo nên những họa tiết đặc trưng thì trang phục phụ nữ Dao Tuyển gây ấn tượng với nền vải đen, chàm điểm xuyết hoa văn thêu tay, sắc đỏ cùng các phụ kiện bạc. Mỗi đường kim, mũi chỉ, họa tiết trang trí không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, phong tục và bản sắc của cộng đồng.

Những họa tiết thêu tay, phối màu và phụ kiện bạc tạo nên nét đặc trưng trong nghệ thuật trang trí trang phục truyền thống của người Dao Tuyển. Ảnh: Laocai.gov.vn

Việc ghi danh 3 di sản không chỉ là sự ghi nhận những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy di sản.

Đây cũng là cơ sở để tiếp tục duy trì hoạt động truyền dạy, thực hành di sản, phát huy vai trò của nghệ nhân và sự tham gia của thế hệ trẻ.

Với 3 di sản vừa được ghi danh, tỉnh Lào Cai hiện có 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kết quả này góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Đề án 14 “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển giai đoạn 2026 - 2030”.

Thời gian tới, cùng với bảo vệ những giá trị nguyên gốc, Lào Cai định hướng đổi mới phương thức quản lý, gắn bảo tồn di sản với phát huy giá trị trong đời sống đương đại. Qua đó, từng bước xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc trưng, tạo sức hút du lịch và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.