Ngày 16/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định đưa 3 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Lào Cai vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây là dấu mốc ý nghĩa, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trống tang sành, nhạc cụ không thể thiếu trong trình diễn hát xịnh ca của người Cao Lan. Ảnh: Báo Lào Cai

Ba di sản được ghi danh gồm: Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá; Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao tuyển và Hát xịnh ca của người Cao Lan.

Trong đó, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá và người Dao tuyển thuộc loại hình tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống. Hát xịnh ca của người Cao Lan thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Với 3 di sản mới được ghi danh, Lào Cai hiện có tổng cộng 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kết quả này thể hiện nỗ lực của các cấp chính quyền, ngành văn hóa và cộng đồng các dân tộc trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Đây cũng là bước cụ thể hóa nhiệm vụ của Đề án 14 về “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển giai đoạn 2026-2030”, đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai xác định các di sản văn hóa phi vật thể là nguồn lực và lợi thế quan trọng trong phát triển. Địa phương sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản, xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng, hướng tới nâng cao giá trị di sản một cách bền vững, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội.