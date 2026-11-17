Theo đó, 3 di sản văn hóa phi vật thể của Lào Cai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá; Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao tuyển - hai di sản nêu trên thuộc loại hình tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống; Hát xịnh ca của người Cao Lan, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Trống tang sành, nhạc cụ không thể thiếu trong trình diễn hát xịnh ca của người Cao Lan.

Nghệ nhân trao truyền hát xịnh ca của người Cao Lan.

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá.

Trang phục trẻ em người Dao tuyển ở Trịnh Tường.

Với 3 di sản vừa được ghi danh, hiện toàn tỉnh có 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, qua đó thể hiện sự quyết tâm của các cấp chính quyền, ngành văn hóa và đặc biệt là đồng bào các dân tộc Lào Cai trong việc thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và cụ thể hóa nhiệm vụ của Đề án 14 “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển giai đoạn 2026 - 2030”.

Di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh trong Danh mục quốc gia là nguồn lực, thế mạnh của Lào Cai, trong thời gian tới với sự quyết tâm, nỗ lực đổi mới về quản lý gắn phát huy giá trị về chiều sâu, định vị “thương hiệu”, nâng tầm giá trị một cách bền vững và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai.