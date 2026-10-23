Lào Cai có tân Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hội nghị lần thứ 13 về công tác cán bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ Lào Cai sáng 23/10. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Hội nghị đã công bố Quyết định số 499 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 23/10/2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Phan Đăng Toàn được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Phan Đăng Toàn. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả bầu cử thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bảo đảm đúng quy định.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố Quyết định số 403 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Thượng tá Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay sau hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả bầu cử.