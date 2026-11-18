Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 64-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 13/11/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc công nhận chị Dương Thị Vui giữ chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai. Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đồng thời công bố Quyết định số 58-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 30/10/2026 về việc công nhận anh Lê Hà Khương Anh giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác được giao, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai. Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đặc biệt, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Dương Thị Vui cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy cùng các cấp, ngành; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Tỉnh đoàn đổi mới phương pháp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Tỉnh đoàn Lào Cai được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh thiếu nhi, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.