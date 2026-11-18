Sáng 18/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công nhận chức danh Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn công bố quyết định công nhận chị Dương Thị Vui giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, anh Lê Hà Khương Anh được công nhận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cùng nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai. (Ảnh: Văn Đức)

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức cuộc thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn. Chị Dương Thị Vui vượt qua 7 thí sinh và được giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn bầu kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Dương Thị Vui được bầu với số phiếu tín nhiệm 100%.

Chị Dương Thị Vui sinh ngày 2/12/1991, quê quán tại thôn Nà Ké, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai, dân tộc Tày. Chị có trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm, thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Văn Đức)

Chị Dương Thị Vui có quá trình công tác gần 12 năm, bắt đầu từ vị trí cán bộ hợp đồng tại Văn phòng Huyện ủy Văn Chấn vào tháng 9/2014. Sau đó, chị chuyển sang công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Chấn, lần lượt đảm nhiệm vị trí cán bộ hợp đồng và chuyên viên.

Tháng 7/2017, chị được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện Đoàn Văn Chấn. Đến tháng 5/2019, chị chuyển công tác về Tỉnh Đoàn Yên Bái, giữ vị trí chuyên viên Văn phòng.

Từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2021, chị Vui làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Yên Bái. Tiếp đó, chị đảm nhiệm chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2022.

Tháng 9/2022, chị được giao giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ tháng 7/2025, chị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, kiêm Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Từ tháng 11/2026, chị Dương Thị Vui chính thức đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.