Lào Cai có mưa dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to

Ảnh minh họa (AI).

Trong 24 giờ qua, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi có dông; cục bộ mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Bản Liền là 114,6 mm, Lùng Phình 52 mm và Võ Lao 51,4 mm.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Các hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa cũng làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông và trong các hoạt động ngoài trời.