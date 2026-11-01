Lào Cai có mưa dông đêm 01/11 và ngày 02/11, cảnh báo lốc, sét, mưa đá

Ảnh minh họa (AI).

Trong 24 giờ qua, thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi.

Dự báo, Lào Cai chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ Vĩ Bắc bị nén, dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên. Sau đó, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu, lệch Đông.

Do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết trên, đêm 01/11 và ngày 02/11, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và công nghiệp; gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trời mưa cũng làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời.