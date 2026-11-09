Lào Cai có một cá nhân được vinh danh cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc

Đó là anh Đinh Tuấn Hùng, chuyên viên Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. Anh là một trong 45 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương tại chương trình. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.

Anh Đinh Tuấn Hùng, chuyên viên Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2026.

Trong quá trình công tác, anh Đinh Tuấn Hùng luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị.

Nổi bật, anh có 3 sáng kiến được Sở Xây dựng công nhận, gồm: Giải pháp thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực quy hoạch, giao thông và cấp nước đô thị trong xây dựng đô thị văn minh; giải pháp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh; đổi mới công tác định hướng, phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các sáng kiến góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, giao thông và định hướng phát triển đô thị bền vững.

Tại chương trình, Ban tổ chức tuyên dương 45 cá nhân nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2026 và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, anh tích cực tham mưu xây dựng các chương trình, đề án quan trọng của tỉnh, trong đó có Đề án phát triển đô thị và hạ tầng giao thông thiết yếu giai đoạn 2026 - 2030; Đề án phát triển đô thị thông minh và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hơn 20 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký trên 20.000 tỷ đồng.

Trên cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng, anh Đinh Tuấn Hùng còn tích cực tổ chức, tham gia các phong trào thanh niên, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo của anh Đinh Tuấn Hùng, góp phần lan tỏa hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ Lào Cai năng động, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo trong thực thi công vụ.