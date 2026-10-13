Lào Cai có hơn 2.100 cơ sở lưu trú phục vụ du khách

Theo thống kê, tính đến hết tháng 9/2026, tỉnh có 06 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 09 khách sạn 4 sao, 18 khách sạn 3 sao, 67 khách sạn 2 sao và 135 khách sạn 1 sao. Ngoài ra, có 1.163 cơ sở lưu trú không xếp hạng và 740 cơ sở homestay.

Ruộng bậc thang vào mùa lúa chín thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Với khoảng 20.600 phòng, hệ thống cơ sở lưu trú có khả năng phục vụ nhiều nhóm khách, từ khách nghỉ dưỡng đến khách trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên và đời sống cộng đồng.

Hệ thống homestay góp phần đa dạng hóa sản phẩm lưu trú, nhất là tại những địa bàn có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc và du lịch cộng đồng. Loại hình này tạo cơ hội để du khách tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương, đồng thời mở thêm hướng phát triển sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Bản Cát Cát là điểm đến thu hút du khách khi đến Sa Pa.

Bên cạnh các cơ sở lưu trú, trên địa bàn tỉnh có 70 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, gồm 51 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 19 doanh nghiệp lữ hành nội địa. Trong số doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 24 doanh nghiệp chuyên đón khách quốc tế đến Việt Nam; 27 doanh nghiệp hoạt động cả hai chiều, đón khách quốc tế đến Việt Nam và đưa khách Việt Nam ra nước ngoài.

Lực lượng hướng dẫn viên du lịch có 597 người, gồm 252 hướng dẫn viên quốc tế, 233 hướng dẫn viên nội địa và 112 hướng dẫn viên tại điểm. Đây là đội ngũ hỗ trợ du khách tìm hiểu thông tin, giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm khi khám phá Lào Cai.

Toàn tỉnh có 37 khu, điểm du lịch đã được công nhận, trong đó có Khu du lịch quốc gia Sa Pa, 2 khu du lịch cấp tỉnh là Khu du lịch thành phố Lào Cai và Khu du lịch Bắc Hà, cùng 34 điểm du lịch.

Những nếp nhà sàn và cảnh quan miền quê thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm.

Với hệ thống cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên và mạng lưới khu, điểm du lịch đa dạng, Lào Cai có điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch, từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm và phát huy lợi thế riêng của từng địa bàn sẽ góp phần tăng sức cạnh tranh, hướng tới phát triển du lịch bền vững.