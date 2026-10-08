Việc xác định, phê duyệt danh sách thôn là cơ sở quan trọng để phân định đúng địa bàn, đối tượng và phạm vi thụ hưởng chính sách dân tộc, qua đó phục vụ triển khai các chính sách, chương trình đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc xác định, phê duyệt danh sách thôn là cơ sở quan trọng để phân định đúng địa bàn, đối tượng và phạm vi thụ hưởng chính sách. Ảnh: Trọng Bảo

Quyết định 3453 thay thế nội dung danh sách 2.438 thôn, trong đó có 1.033 thôn đặc biệt khó khăn, tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai có 691 thôn đặc biệt khó khăn, 47 xã thuộc khu vực III giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Mùa Xuân

Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 7/4/2026 của UBND tỉnh về việc đính chính tên thôn tại Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Việc cập nhật danh sách sau sắp xếp góp phần chuẩn hóa địa bàn thụ hưởng chính sách trong giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở để Lào Cai triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong giai đoạn tới.