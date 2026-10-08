Lào Cai có 691 thôn đặc biệt khó khăn
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 về việc phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030 sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định, toàn tỉnh có 1.408 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 691 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030.
Việc xác định, phê duyệt danh sách thôn là cơ sở quan trọng để phân định đúng địa bàn, đối tượng và phạm vi thụ hưởng chính sách dân tộc, qua đó phục vụ triển khai các chính sách, chương trình đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Quyết định 3453 thay thế nội dung danh sách 2.438 thôn, trong đó có 1.033 thôn đặc biệt khó khăn, tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 7/4/2026 của UBND tỉnh về việc đính chính tên thôn tại Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Việc cập nhật danh sách sau sắp xếp góp phần chuẩn hóa địa bàn thụ hưởng chính sách trong giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở để Lào Cai triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong giai đoạn tới.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lao-cai-co-691-thon-dac-biet-kho-khan-10433128.html