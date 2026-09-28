Danh sách được ban hành kèm theo Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030. Lào Cai có 1.408 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 691 thôn đặc biệt khó khăn.

Lào Cai có 691 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030.

Trước đó, theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh, Lào Cai có 2.438 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 1.033 thôn đặc biệt khó khăn.

Cùng với việc cập nhật danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030 sau sắp xếp, tỉnh bãi bỏ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 7/4/2026 của UBND tỉnh về đính chính tên thôn tại Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh.

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